El humorista Antonio Castelo anuncia acciones legales tras ser acusado de acoso sexual

El humorista ha defendido su inocencia a través de un comunicado colgado en su cuenta personal de Twitter con el que quiere "dar la cara" ante "las publicaciones falsas e infundadas" que se están vertiendo contra su persona y ha anunciado que emprenderá acciones legales para salvaguardar su "intimidad", "familia" y "honor".

Aunque en un primer momento admite que se inclinó por "callar" ante estas acusaciones "vacías e injustas", Castelo ha decidido ofrecer su versión "dados los límites traspasados con grave daño" a su entorno familiar y a su persona durante los últimos días y que le ha provocado "tristeza" y supone "uno de los peores momentos de su vida".

"No reconozco ninguna de las acusaciones que se han vertido sobre mí ni el retrato que se está dibujando en las redes sociales sobre mi persona. Los valores que desde niño se me inculcaron y que defiendo en mi día a día no pueden estar más a favor del respeto a las mujeres y la igualdad. Si alguien conoce la naturaleza particular de mi familia lo puede entender mucho más todavía", ha defendido el humorista.

En la misma línea, ha reiterado que está "en contra de cualquier actitud machista o cualquier acto violento contra las mujeres" y ha recalcado su defensa de la "igualdad, la libertad y el respeto a la intimidad" que, según dice, seguirá promoviendo tanto "en los medios" como en su entorno".

Libre consentimiento de ambas partes

Tras estas acusaciones en redes sociales, Castelo ha argumentado que "todas" sus relaciones han tenido "siempre" el "libre consentimiento por ambas partes" y, en este sentido, ha anunciado que emprenderá "cuantas acciones legales correspondan" para que "prevalezca la verdad" y en defensa de su "intimidad", "familia" y "honor".

"La invasión de la privacidad e intimidad a la que estoy siendo sometido, máxime considerando la gran difusión que las redes sociales tienen hoy en día y los juicios de valor que se están emitiendo sobre mí, están suponiendo un daño irreparable e injusto sobre mi persona, mi profesión y mi familia", ha lamentado el humorista, que por contra traslada su agradecimiento a quienes le han mostrado su apoyo en esta situación y a quienes han respetado su intimidad "en un momento tan delicado".

"Y quiero que se entienda lo dura que es sufrir un escrutinio malintencionado del lenguaje que utilizo en la intimidad y en general de mi vida privada como el que estoy viviendo", zanja.

Denuncias en las redes sociales

La usuaria Irene Halley (@fuckinghalley) ha difundido en Twitter e Instragram los supuestos mensajes y conversaciones que el cómico alicantino habría mantenido con mujeres. Bajo el título 'Acoso', ha publicado una historia en la que aparecen supuestos mensajes de Castelo: "No sabía que fomentabas tanto retrato en bolas. jajajajaj Enhorabuena por tus tetas, parecen bastante increíbles".

Otro testimonio publicado en 'Acoso' cuenta que cómo hace seis años conoció a Castelo, con quien inició una relación "muy normal". Un día, según el relato publicado en Instagram, el cómico la invitó a comer a su casa y, posteriormente, ver una película. El humorista se habría tirado encima de la chica "violentamente" para mantener relaciones sexuales con ella, quien finalmente logró zafarse. "Intentó lo mismo con muchas compañeras más", asegura la chica.

Como consecuencia de la polémica que se ha producido en redes sociales, Luna Martínez ha iniciado la citada petición, dirigida a Los40. "Están circulando por las redes sociales supuestas conversaciones reales de este 'hombre' acosando a mujeres y a menores, chicas que cuentan que las ha forzado cuando han tenido una cita con ellas", ha explicado.

"Nos parece vergonzoso y pedimos que de ser así, un personaje como el esté fuera de el programa de radio en el que colabora", ha zanjado.

La postura de "toda la gente" que forma 'YU, No te pierdas nada' la ha hecho pública su conductor, Dani Mateo, también a través de las redes sociales. "Tomaremos las decisiones correctas", ha asegurado, para después añadir que serán acordes con lo que consideran "justo".

Tras la serie de acusaciones "muy graves", según el comunicado, hacia uno de los "compañeros del equipo", ha recordado que el programa y la emisora "siempre" se han posicionado en contra del acoso a las mujeres y de los abusos y agresiones sexuales.

"También sabemos que quienes tenemos la posibilidad de ser un altavoz para defender a las mujeres, debemos hacerlo. Y así ha sido siempre en nuestro programa. Pero también sabemos que no son las redes sociales ni Internet el lugar, donde en un país democrático, se decide quién es o no culpable de un delito", han defendido.

La 'youtuber' Soy Una Pringada, que trabaja con el humorista en el programa radiofónico, también se ha referido al caso a través de su cuenta de Twitter. "Me he estado callando desde que me he enterado pero no puedo más, @SrCastelo es un machista y un acosador de mierda. Que sea mi compañero de trabajo no significa nada y no me iba a impedir seguir mis principios como siempre he hecho y mucho menos ser real. Ahí lo llevas, 'señor'", ha afirmado.