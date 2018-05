Los cuatro perfiles del consumidor a la hora de compartir datos en internet

Inconscientes, aceptantes, cautos e incógnitos son los cuatro perfiles que caracterizan al consumidor de acuerdo a su mayor o menor predisposición para revelar o no información personal en internet, según desvela un detallado estudio recientemente publicado.

El informe, "Delivering value in the digital age", impulsado por la compañía Experian, con datos de entrevistas a más de 2.000 personas y alrededor de 12.000 horas de consultas con clientes en debates "online", pretende descubrir cómo ven los consumidores la cesión de datos y la privacidad.

También pretende ayudar a conocer los comportamientos y actitudes de los usuarios en torno a cómo utilizan sus datos, para ofrecer a las organizaciones recomendaciones sobre cómo transmitir un mensaje de confianza entre los compañías y consumidores.