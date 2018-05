Alejandro Sanz pide perdón a su hijo por "un fallo imperdonable"

El cantante ha querido pedir perdón a su hijo Alexander Sánchez, nacido en 2003, por haberse olvidado de asistir a su concierto.

Según cuenta el propio Sanz, su hijo toca el trombón en una banda de jazz y le había prometido ir a ver su concierto, pero finalmente se le olvidó: "El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto." Es por este fallo "imperdonable" por el cual quiere pedirle perdón delante de todo el mundo: "Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto..." Sanz termina el texto pidiéndole a su hijo que perdone a su "desmemoriado padre" y espera poder compensárselo siendo el papá que se merece. Además, junto a la imagen de su hijo añade un hashtag en el que se puede leer "A ser papá no se termina de aprender nunca".