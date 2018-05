Kofi Annan pide la reconciliación con una foto del lema de los presos y la estelada catalana

"El conflicto raramente se resuelve a través sólo de las fuerzas armadas, la disolución de ETA demuestra que el diálogo político es clave para construir la paz", ha publicado la cuenta oficial de Annan en paralelo al acto de los denominados 'mediadores internacionales' celebrado este viernes en Cambo (Francia).

Conflict is rarely solved through force of arms alone - the dissolution of #Eta shows that political dialogue is key to building #peace. While there is much to be done towards reconciliation, this is an historic day which should be celebrated across Europe https://t.co/Hamdf8TpOw pic.twitter.com/ylqM47iRLM