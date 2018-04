Amaia se pone flamenca (y nostálgica)

La ganadora de la última edición de Operación Triunfo y próxima representante de España en Eurovisión (junto con su compañero Alfred), Amaia Romero se ha puesto flamenca este fin de semana. La pamplonesa apareció por sorpresa en un recital en el teatro de Ansoáin en el que participaban sus antiguas compañeras del Estudio de Flamenco Sara Gallardo.

Ovacionada por todos los presentes, Amaia interpretó el 'Zorongo Gitano', con letra de Lorca. Después, colgó en su cuenta de Instagram parte de esta actuación y reconoció lo emocionante que fue ese momento para ella. "Fui a ver el espectáculo que hacían mis compañeras de flamenco y no me pude emocionar más. Al final me invitaron a cantar y quería darles las gracias porque llevamos juntas desde los 8 años y son imprescindibles en mi vida, también gracias a nuestra profesora Sandra Gallardo porque es una de las mujeres más increíbles que he conocido y a los músicos que salen detrás, que me parecieron una pasada. Bueno, gracias a todo el mundo", escribió la navarra en la red social.

El vídeo suma ya más de medio millón de reproducciones en Instagram.