La duquesa de Cambridge rinde homenaje a Lady Di con su estilismo

Sin embargo, este no ha sido el único homenaje que Catalina ha hecho a la Princesa de Gales a través de sus estilismos. En 2013, para la presentación de su primer hijo Jorge, la duquesa de Cambridge lució un vestido de lunares color celeste que recordaba al que Lady Di utilizó cuando dio a conocer a su primogénito, Guillermo.

El estilo de la princesa Diana también inspiró a Catalina el pasado verano, en el homenaje que la familia rindió a la fallecida cuando se cumplieron 20 años de su muerte. En esta ocasión, Kate vistió un vestido verde estampado de la firma Prada, muy parecido a un modelo de Lady Di.

This is what #KateMiddleton wore to #LadyDiana's grave today. Truly the sweetest homage to any mother-in-law ever. #Diana20 pic.twitter.com/EGiNEbHUJ1