¿Funcionan las relaciones entre compañeros de trabajo?

Varias encuestas, entre ellas la publicada en la web 'Business Insider', realizada a más de 2.500 personas, señalan que más de la mitad de los empleados han tenido un 'affaire' con sus jefes o con otro trabajador de su empresa. Según la psicóloga clínica y sexóloga del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Carmen Sanisidro, "el 80% de las infidelidades se producen con compañeros de trabajo". "En esta situación, aconsejo que se lo piensen mucho, ya que a estas personas las van a tener que ver de forma continua. Si hay señales de que la relación de pareja no funciona, lo mejor es intentar solucionarla antes de acabar cometiendo una infidelidad", añade.

En el caso de las relaciones íntimas, según la encuesta de 'Business Insider', solo uno de cada diez se arrepiente de su desliz sexual y el 84,5% ha fantaseado con alguno de sus compañeros o jefes. Los resultados del sondeo también mostraban que el 65% de los encuestados desaprueba estas relaciones cuando se producen entre jefes y subordinados.

Cómo hacer que funcione

Un trabajo publicado en 2016 en 'International Journal of Psychological Studies', llamado 'Workplace Romances: Going to Work Is Amazing and Really Fun' -en español, 'Relaciones en el lugar de trabajo: cuando ir a trabajar es emocionante y divertido'- revelaba que uno de los beneficios de conocerse en la empresa es “la seguridad de obtener una imagen más fidedigna de la persona que en un bar, el gimnasio o a través de un portal de citas”.

Pero, como todas las relaciones, para que funcionen necesitan sustentarse en tres pilares fundamentales: el compromiso, la 'amistad' y la intimidad, algo más profundo que el sexo.