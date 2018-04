¿Vuelos 'low cost' casi de pie?

Sin embargo, la idea no es nueva. Ya en 2009 Spring Airlines, una compañía china de bajo coste, propuso la idea de instalar asesinatos verticales y en 2012 el presidente de Ryanair, Michael O’Leary, también lo menciono para viajes de menos de 90 minutos.

En esta ocasión, los asientos de Aviointeriors están compuestos por una base parecida al sillín de una bicicleta, aunque un poco más ancha, y un respaldo totalmente vertical. La distancia entre estos es de 58,4 centímetros y bajo cada asiento hay una superficie para que los pasajeros de detrás coloquen sus pies. Según los ingenieros de Aviointeriors, gracias a este nuevo asiento (bautizado como el Skyrider 2.0) permitirá colocar hasta un 20 % más de asientos en un avión. Además, pesan la mitad que uno normal y sus costes de mantenimiento son menores. Para los clientes, quizá no tenga tantas ventajas.

Por el momento estos asientos todavía no son una realidad. Según explica el representante de la firma italiana al diario británico 'The Telegraph': “Estamos convencidos de que se usará en aviones comerciales, quizás no de manera inmediata, pero definitivamente será una posibilidad para los vuelos de corta distancia”.