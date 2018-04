El desorbitado precio de alojarse en el primer hotel de lujo espacial

La plataforma tendrá una capacidad para seis personas, dos miembros de la tripulación y cuatro pasajeros que podrán ser testigos, entre otras cosas, de 16 anocheceres y amaneceres al día y de las impresionantes vistas de la tierra desde el espacio. Aunque la experiencia no será apta para todos los bolsillos: según ha anunciado la compañía, pasar 12 días a bordo de la Aurora Station tendrá un precio aproximado de 7,5 millones de euros por persona.

