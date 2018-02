Morirse sin recursos: ¿quién paga el entierro?

En España, morirse puede suponer una doble carga: al luto por el fallecimiento en sí se suma la necesidad de tener importantes recursos para costear todo lo relacionado con el entierro, que no es descabellado que alcance los 3.000 euros. En muchos casos, ese dinero se carga a la herencia de quien muere. Pero ¿qué sucede si esa persona no deja recursos y su familia tampoco los tiene? Un dilema aún más dramático: ¿qué pasa si quien fallece es tu propio hijo y no tienes dinero para costear el entierro?