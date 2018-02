Uma Thurman acusa a Harvey Weinstein de agresión sexual

La actriz estadounidense Uma Thurman, vinculada al estudio Miramax de Harvey Weinstein por sus interpretaciones en 'Pulp Fiction' y 'Kill Bill', rompió su silencio y acusó al defenestrado productor de agresión y de amenazar su carrera, en una entrevista publicada el sábado. En una entrevista con The New York Times, Thurman cuenta que tras una reunión de trabajo en París, Weinstein la invitó a su habitación de hotel y a un sauna. Luego volvió a encontrar al productor en su suite en el hotel Savoy de Londres, donde habría sufrido un primer "ataque". "Me empujó hacia abajo. Trató de lanzarse sobre mi. Trató de exhibirse. Hizo todo tipo de cosas desagradables", cuenta la actriz.