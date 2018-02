Chenoa revela un curioso método casero para cuidar sus partes íntimas

La cantante Chenoa dejó este jueves sin palabras a los espectadores de 'El Hormiguero' cuando desveló el curioso método que utiliza para cuidar sus partes íntimas.

La mallorquina acudió al programa junto a Carlos Latre, compañero en el jurado del programa 'Tu cara me suena'. Y en plena conversación con Pablo Motos, la mallorquina dijo que utilizaba el yogur como método para aumentar las defensas en sus partes íntimas. Con la ayuda de Latre, quien dijo que ese y otros eran temas de conversación en los camerinos de 'Tu cara me suena', aclaró que no se trataba de ingerirlo, sino de aplicárselo en la zona a modo de cataplasma para "activar la flora".

Cuando Pablo Motos quiso saber si se trataba de un yogur de piña o de fresa, la cantante aclaró que debe usarse el natural.