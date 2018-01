Toque a rebato

Viven en plena era digital, pero nacieron en un mundo analógico. No saben de redes sociales ni de sociedades de la información. Están acostumbradas a que el tañido de las campanas marque sus ritmos de vida y que la lectura por megafonía de los bandos municipales sea el sistema de comunicación sin cables más efectivo con el que estar al día de lo que ocurre en su pueblo. Por eso, en algunos municipios pequeños y con un reducido número de habitantes han tenido que tirar de ingenio para que los vecinos más mayores, que constituyen en algunos casos más del 60% de esa población, no sean víctimas de timos o atracos. "Son personas muy confiadas, que han vivido toda su vida con las puertas abiertas, pero también son las más vulnerables y en quienes los intrusos ponen sus ojos". Así lo expone Mónica Nos, alcaldesa del municipio castellonense de Les Coves de Vinromà, que desde primeros de enero tira del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov para advertir por megafonía a todos sus vecinos de la presencia de merodeadores y estafadores al ritmo de ‘El vuelo del moscardón’. "Solo tienen que avisarnos de que hay alguien sospechoso e, inmediatamente, pinchamos esta melodía para que todo el mundo esté en alerta y no abra las puertas de su casa a ningún desconocido", explica la regidora.