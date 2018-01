David Copperfield, acusado de drogar y violar a una menor hace casi 30 años

La modelo Brittney Lewis ha acusado al mago David Copperfield de violarla y drogarla cuando era menor de edad, a finales del año 1988, después de conocerse en un concurso de modelos.

Lewis ha explicado a la revista 'Wrap' que conoció a Copperfield poco después de llegar a Atami, Japón, sede del concurso de modelos 'Look of the Year' organizado por Elite Model Management.

Copperfield fue uno de los jueces del concurso y, al concluir, contactó con la modelo para invitarla a uno de sus próximos espectáculos en California. Al ser menor de edad, Copperfield le pidió permiso a su abuela, Patricia Burton, quien "creyó" al mago, tal y como ha confesado, cuando aseguró que "la cuidaría y estaría acompañada en todo momento".