Con el antifaz a punto

ANLA03/02/13 00:00

También hay que vivir de recuerdos que cabrean. Por ejemplo cuando el alcalde socialista compró 100 trajes de carnaval para promoverlo. No lo se si los regalaria, los alquilaria o los prestaria. También cuando ocurria, y no lo se si aún ocurre, que el ayuntamiento, socialista también, pagó a un catredrático del carnaval para que durante un curso fuera por los colegios zaragozanos a impartir su sabiduria carnavalesca para que no decayera su interés. ESTOS, en mi opinión son HECHOS deplorables. Y siempre, claro está el dinero público despilfarrándose.