Un nuevo test permitirá determinar la probabilidad de recaída y supervivencia del cáncer de mama

Dos empresas médicas comenzarán a comercializar en España el primer test que predice el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama y ayuda al oncólogo a prevenir las recaídas. Palex Medical, empresa referente en oncología de precisión, e Inbiomotion, una 'spin-off' del IRB Barcelona y de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea), han cerrado un acuerdo para sacar al mercado en España y Portugal el MAF-TEST, que abre la puerta a que las enfermas puedan recibir un tratamiento adyuvante con bisfosfonatos.

Según explican las compañías, gracias a este acuerdo, España se convertirá en el primer país del mundo en disponer de este test, que podría incrementar la supervivencia a 8 de cada 10 pacientes con cáncer de mama en estadio inicial de las 30.000 que se diagnostican cada año en España, explican los creadores del test.

La técnica de estos test se basa en la identificación del gen MAF, que activa o bloquea otros muchos genes en los tumores y juega un papel clave en las metástasis del cáncer de mama, especialmente, en la diseminación al hueso. El gen MAF regula procesos como la supervivencia celular, la iniciación de la metástasis, el recambio metabólico o la capacidad tumoral para adherirse a las células derivadas de la médula ósea. En el 20% de las pacientes con cáncer de mama el gen MAF se encuentra amplificado y presentar MAF amplificado (positivo) o no amplificado (negativo) se ha asociado con una muy distinta respuesta al tratamiento con bisfosfonatos, lo que a su vez impacta significativamente en la supervivencia de las pacientes con MAF negativas.

Los resultados del MAF-TEST se consiguieron al analizar biopsias de pacientes de dos ensayos clínicos de referencia, cada uno con más de 3.000 pacientes, que se publicaron en las revistas científicas The Lancet Oncology y Journal of National Cancer Institute. Los artículos mostraron que el 80% de las pacientes con cáncer de mama tenía tumores MAF negativos y que siendo tratadas con clodronato o ácido zoledrónico se lograba aumentar su supervivencia libre de enfermedad un 14,3% y disminuir su riesgo de muerte relativa un 21,4%. En cambio, las pacientes con tumores MAF positivos no obtuvieron ningún beneficio, o incluso peor pronóstico, con el tratamiento con bisfosfonatos (clodronato o ácido zoledrónico), siendo ello independientemente de su estado menopáusico.

Aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de la vida y, de ellas, entre un 15 y un 20% acabará desarrollando metástasis. Por ello, ser capaces de identificar aquellas pacientes con mayor riesgo de recaída y poder personalizar su tratamiento es vital para su supervivencia y calidad de vida.