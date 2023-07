Ben Furman: "Muy pronto toda la población estará medicada"

Ben Furman es el psiquiatra de la terapia centrada en soluciones. "Cuando comencé a especializarme, en los años 80, el tratamiento era siempre un proceso largo. El paciente se reunía una o dos veces por semana con el terapeuta y las sesiones se prolongaban al menos unos años". El finlandés, que ha visitado varias veces España para participar en congresos de salud mental, se convirtió hace tiempo en el adalid de la terapia breve, "centrada no en el pasado, sino en el futuro; no en los problemas, sino en hallar soluciones". Treinta años después, Furman es la referencia.

¿Hasta qué punto pesan en las terapias largas las razones económicas?En el mundo de la psicoterapia, el término económico tiene un significado diferente. La breve es una forma económica de terapia porque no requiere tanto recurso, lo que significa que muchas personas pueden recibir ayuda. La investigación dice que las terapias breves son igual de eficaces que las más largas, vigentes aún en algunos países.

¿Sustituye a la medicación?Hoy en día es muy popular que los médicos administren medicación psiquiátrica a las personas que sufren ansiedad o depresión. No solo a los adultos, también a los niños. Cada vez hay más niños que toman medicación y la gente no se da cuenta de los graves efectos secundarios que tienen estos fármacos, que son adictivos. No de la misma forma que las drogas callejeras, sino de otras maneras.