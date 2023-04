Preocupan las cifras de errores con la medicación en España

Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España, uno de cada cuatro ciudadanos ha sufrido algún incidente evitable relacionado con el uso de medicamentos. Además, en Madrid solamente, se recibieron 3.853 notificaciones de errores de medicación en 2022, un 18% más que el año anterior.

Una encuesta de la OCU, que fue realizada a 1.231 personas de entre 25 y 79 años, reveló que los errores más comunes se deben a fallos cometidos por los pacientes o cuidadores, tales como no seguir la duración del tratamiento prescrito, no cumplir con las restricciones alimentarias o tomar dosis diferentes a las recomendadas. Los errores también pueden ser cometidos por médicos o farmacéuticos , como recetar el medicamento equivocado (le ocurrió al 23%) o uno no adecuado para el tipo de paciente (el 20%).

Los síntomas experimentados a raíz de estos errores varían. En la mayoría de los casos, no se presentaron síntomas o estos fueron leves. Sin embargo, un 7% de los encuestados experimentaron síntomas graves, y en un 4% de los casos el paciente fue hospitalizado. Además, se estima que un 70% de los ingresos hospitalarios por efectos adversos a la medicación son causados por errores.

Ante la sospecha de un error, la OCU aconseja consultar a un médico o farmacéutico y, en caso de síntomas graves, acudir directamente a urgencias o contactar con el 112. También se recomienda leer detenidamente el prospecto del medicamento antes de tomarlo y asegurarse de que el principio activo coincide con el tratamiento prescrito. La OCU también insta a los ciudadanos a no tomar medicamentos recetados a otras personas, incluso si la dolencia es la misma, ya que las contraindicaciones y precauciones de uso varían de persona a persona.

Desde la organización destacan la necesidad de mejorar la claridad de los mensajes y las advertencias de uso en los prospectos y envases de los medicamentos, con el fin de prevenir errores y evitar daños a la salud.

La OCU recalca la importancia de la evidencia científica, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad en la atención médica y la alimentación, y anima a los ciudadanos a informarse sobre los productos y servicios que consumen, subrayando que en ningún caso deben tomarse fármacos recetados a otra persona, aunque la dolencia sea la misma; fundamentalmente porque las contraindicaciones y precauciones de uso dependen de la situación de cada persona.