¿Puede un robot foca aliviar la depresión en pacientes con demencia? 

La foca PARO, el más célebre de los robots sociales, responde a las caricias y te mira si le hablas, una herramienta sobre la que ahora se hará el mayor estudio español para comprobar si puede aliviar la depresión en pacientes con demencia.

El Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras demencias (CREA), con sede en Salamanca, prepara un estudio para evaluar si este robot terapéutico puede contribuir a mejorar los "síntomas psicológicos" de la enfermedad.

"A lo largo de la demencia, todos los pacientes experimentan alguno o varios de estos síntomas. Depresión, ansiedad, agitación, que suponen un gran problema para ellos y para quienes les cuidan, porque son difíciles de gestionar", ha explicado a Efe Enrique Pérez, responsable de investigación del CREA.

El robot foca arpa 'PARO' lo creó hace más de 20 años el ingeniero japonés Takanori Shibata, pero tiene un precio elevado que ronda los 6.000 euros.

Hay varios estudios en otros países en los que se ha comprobado que puede ser eficaz tanto en demencia como para personas mayores solas o niños hospitalizados, pero la investigación del CREA aspira a ser la referencia en el contexto español.

"En España hay muy pocos estudios sobre este robot y no tienen el tamaño de muestra que pretendemos alcanzar. Queremos comprobar si lo que han corroborado en otros países se da también en nuestra cultura", ha indicado Pérez.

¿Por qué es una foca?

La idea del robot PARO era sustituir la terapia con animales en situaciones donde cuidar de un ser vivo es costoso o imposible, pero Shibata no recurrió a darle forma de perro o gato, como podría esperarse.

"Decidió que fuera una foca para que no hubiera expectativas de funcionamiento. No sabemos cómo se comporta una foca, así no percibes la diferencia con la realidad, algo que sería más difícil con un perro, por ejemplo", ha explicado el director de investigación del CREA.

El robot foca ya se usa en algunos centros españoles, pero "no está tan difundido" porque su coste es elevado. El CREA tiene uno, desde 2009, cedido por la Fundación Reina Sofía.

"Lo hemos estado usando con personas con demencia, precisamente lo que intentamos ver en nuestro estudio es si utilizar la foca puede reducir el consumo de psicofármacos que se utilizan para tratar esas alteraciones, que tienen coste elevado, efectos secundarios y no siempre dan resultados", ha indicado Pérez.

Estudio en centros de toda España

El CREA espera contar con al menos 40 personas en el grupo que use el robot y 40 en el grupo de control. Los participantes serán todos personas con demencia en fase leve o moderada de centros de toda España.

Se espera que el estudio dure seis meses, tres de tratamiento y tres de seguimiento. El objetivo es evaluar también cuánto duran los efectos del uso del robot, para determinar la duración de las futuras terapias.

La foca arpa PARO "es como un peluche", tiene múltiples sensores de sonido, luz y temperatura, que le permiten mostrar "emociones" con la apertura de los ojos o emitiendo sonidos de agrado, además de aprender las preferencias del usuario y hasta el nombre que le pongan.