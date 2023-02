La cuarta dosis contra la covid se ralentiza en Aragón con el 65% de los mayores de 60 años vacunados

La campaña de vacunación con la cuarta dosis contra la covid-19 comenzó hace ya más de cuatro meses y el ritmo de inoculación se ha ralentizado las últimas semanas, después de que el interés aumentara a principios de año por la inquietud que provocó entonces entre la población la aparición de nuevas subvariantes como kraken o la explosión de contagios en China, coincidiendo con la reapertura de las fronteras del país asiático.

La cobertura entre los mayores de 60 años en Aragón se sitúa en el 65%, lejos de la alcanzada a lo largo del proceso de inmunización, rozando el 95% en la primera dosis de recuerdo. Los datos del Ministerio de Sanidad evidencian que el 77,5% de quienes tienen más de 80 años han recibido la cuarta dosis o dosis de recuerdo adaptada. Un porcentaje que baja conforme disminuye la edad: en el grupo de 70 a 79 años se sitúa en el 68,77% y de 60 a 69, en el 48,66%. Solo menos de 60.000 menores de 60 años habrían recibido la cuarta dosis.

Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, explica que en el centro de salud en el que trabaja, el del Arrabal, en la capital aragonesa, han reducido el número de días que se vacuna "porque las agendas no se llenaban". De esta manera, según dice, hay menos jornadas en las que se abren agendas para recibir esta inyección. "Más que la demanda, probablemente es que haya menos gente a la que vacunar", concreta, por lo que "hay menos petición de citas".

De hecho, desde Atención Primaria, que ha centralizado todo el proceso de vacunación contra la covid desde que se puso en marcha, en diciembre de 2020, "se van abriendo las agendas en función de cómo se van llenando las anteriores". Si se observara un aumento de la demanda de citación, se irían facilitando más horarios disponibles.

Fuentes de la Consejería de Sanidad informaron este martes de que hasta el próximo día 26 hay 2.859 citas agendadas de dosis adicional. Hay que recordar que la campaña de vacunación de la dosis de recuerdo adaptada se inició el 10 de octubre en Aragón junto a la inoculación contra la gripe entre los mayores de 80 años y luego se fue ampliando a otros grupos de edad.

En la última semana se han administrado menos de 2.000 cuartas dosis y en lo que va del mes de febrero, poco más de 6.000. Desde que se puso en marcha el programa, en Aragón se han administrado ya más de 3,25 millones de vacunas y el porcentaje de personas a partir de 5 años que ha iniciado la inmunización es del 92,5%; y con pauta completa, del 90,64%. Estos datos, teniendo en cuenta el número de contagiados durante la pandemia, reflejan una elevada inmunidad de grupo.

Para Federico Arribas, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), "posiblemente, la población ya no ve la covid como un riesgo importante, y eso hace que las coberturas de la cuarta dosis hayan bajado". Desde la SEE, sin embargo, siguen recomendando la vacuna, "en especial en personas mayores o con mayor riesgo por presentar una patología de base, ciertas enfermedades crónicas, tumores, inmunosupresión...". Así como mantener en estos colectivos "el uso de mascarilla si hay una importante aglomeración o en espacios cerrados".

Una situación diferente

Tras casi tres años de pandemia, el escenario ahora difiere, y mucho, del que había en marzo de 2020, y a lo largo de las sucesivas olas. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) plantea que las próximas campañas de vacunación de la covid-19 tengan un carácter anual, similar a la gripe.

El portal de Transparencia del Gobierno de Aragón actualizó este martes la información sobre la evolución de la pandemia. En estos momentos, hay 47 pacientes ingresados con coronavirus en los hospitales de la Comunidad (29 de ellos por covid); y ninguno en la uci. La incidencia semanal por esta enfermedad roza el mínimo con 6,7 casos por 100.000 habitantes. Entre los días 14 y 20 de febrero se han notificado 86 casos.