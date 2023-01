Aumenta el consumo del 'gas de la risa': "Puede incluso llegar a producir la muerte por asfixia"

Ya aparece, junto con la ketamina y la cocaína rosa, como una de las 'Nuevas sustancias psicoactivas' del último informe sobre alcohol y otras drogas realizado por el Ministerio de Sanidad en 2022. Es el óxido nitroso, más conocido como 'gas de la risa', que ya han probado "alguna vez en la vida" un 0,5% de personas en España con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, según datos del mismo estudio, y que cuenta con unos peligrosos efectos en la salud que pueden llegar a ser perniciosos.

El aumento de su consumo, unido a la facilidad para conseguir la que ya se considera como droga de moda barata en Europa, ha puesto en alerta a los expertos, quienes aseguran que, de momento, el impacto del óxido de nitrógeno en Aragón "no es excesivo".

"No contamos con incidencias de este tipo en el servicio de Urgencias, lo que no quiere decir que no conozcamos la realidad", dice Ana Ferrer, jefa de la unidad de Toxicología del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

"Esta sustancia se utiliza desde hace años, con las debidas precauciones, como anestésico en odontología. El problema fundamental es que el abuso de este mal denominado 'gas de la risa', porque no produce tal efecto, puede llegar a provocar la muerte por asfixia", asegura la experta.

"A ello hay que sumar que el óxido nitroso tiene propiedades concretas que también afectan al sistema nervioso central (SNC) que producen, como todos los depresores, una parte de excitación inicial, como un atontamiento, que puede llegar a generar una depresión del SNC con consecuencias fatales entre las que destacar el coma, una parada cardíaca con arritmias previas e hipoxia cerebral", apunta Ana Ferrer.

"El abuso del óxido nitroso puede, a largo plazo, dar lugar a patologías neurológicas irreversibles"

"Es, por lo tanto, una sustancia muy peligrosa", confirma la doctora, quien añade, que "además tiene cierto componente adictivo y su abuso a largo plazo puede dar lugar a patologías neurológicas irreversibles", puntualiza la jefa de Toxicología del Clínico de Zaragoza.

Cómo se consume y su facilidad para conseguirlo

Utilizado por dentistas y profesionales médicos en intervenciones menores, el óxido nitroso también se emplea como aditivo alimentario en cremas batidas y se usa en la industria del automóvil para mejorar el rendimiento del motor.

Razones por las que su compra y su venta es legal. Pero, ¿dónde adquirirla? Ni siquiera es necesario acercarse a uno de los cientos de bazares en los que los distribuyen. También puede hacerse a golpe de clic a través de la venta on line por el módico precio de alrededor de tan solo uno euro por cápsula -se venden por cajas de mínimo 10 botes-.

“Al salir la sustancia a una temperatura muy baja, hay riesgo de quemarse los labios, las cuerdas vocales e incluso los pulmones. De ahí que el consumo para lograr esos efectos nocivos se realice a través de un globo, donde los grados ya han ascendido y se reduce el riesgo de quemarse”, aseguran los expertos.

Desenlaces todos ellos fatales que nada tienen que ver con la llamativa y en apariencia inocua e inocente denominación de un óxido que en "algunos países europeos ya está prohibido", concluye Ana Ferrer.