Asocian el uso de productos químicos para alisar el pelo a un mayor riesgo de cáncer de útero

Las mujeres que usan productos químicos para alisar el pelo tienen un mayor riesgo de cáncer de útero en comparación con las mujeres que no informaron haber usado estos productos, según un nuevo estudio de los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Los investigadores no encontraron asociaciones con el cáncer de útero con otros productos para el cabello, incluidos tintes para el cabello, decoloración, reflejos o permanentes.

Los datos del estudio incluyen a 33.497 mujeres estadounidenses de entre 35 y 74 años que participan en el Estudio de hermanas, un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (Niehs), parte de los NIH, que busca identificar los factores de riesgo para el cáncer de mama y otras afecciones médicas. Las mujeres fueron seguidas durante casi 11 años y durante ese tiempo se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero.

Los investigadores encontraron que las mujeres que reportaron el uso frecuente de productos para alisar el cabello, definido como más de cuatro veces en el año anterior, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero en comparación con aquellas que no usaron los productos.

"Estimamos que el 1,64% de las mujeres que nunca usaron alisantes para el cabello desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años; pero para los usuarios frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05%. Esta tasa de duplicación es preocupante. Sin embargo, es importante poner esta información en contexto: el cáncer de útero es un tipo de cáncer relativamente raro", afirma Alexandra White, jefa del grupo de Epidemiología Ambiental y del Cáncer del NIEHS y autora principal del nuevo estudio.

El cáncer uterino representa alrededor del 3% de todos los casos nuevos de cáncer, pero es el cáncer más común del sistema reproductivo femenino, con 65.950 casos nuevos estimados en 2022. Los estudios muestran que las tasas de incidencia del cáncer uterino han aumentado en los Estados Unidos, particularmente entre mujeres negras.

Según el estudio, publicado en el 'Journal of the National Cancer Institute', aproximadamente el 60% de las participantes que informaron haber usado alisadores el año anterior se identificaron a sí mismas como mujeres negras. Aunque el estudio no encontró que la relación entre el uso de planchas y la incidencia de cáncer de útero fuera diferente según la raza, los efectos adversos para la salud pueden ser mayores para las mujeres negras debido a la mayor prevalencia de uso.

"Debido a que las mujeres negras usan productos para alisar o alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas", señala Che-Jung Chang, autor sobre el nuevo estudio y becaria de investigación en la rama de epidemiología del Niehs.

Los hallazgos son consistentes con estudios previos que muestran que los alisadores pueden aumentar el riesgo de cánceres relacionados con las hormonas en las mujeres. Los investigadores no recopilaron información sobre las marcas o los ingredientes de los productos para el cabello que usaban las mujeres.

Sin embargo, en el artículo señalan que varias sustancias químicas que se han encontrado en los alisadores (como parabenos, bisfenol A, metales y formaldehído) podrían estar contribuyendo al aumento del riesgo de cáncer de útero observado.

Por tanto, la exposición química por el uso de productos para el cabello, especialmente los alisadores, podría ser más preocupante que otros productos para el cuidado personal debido a una mayor absorción a través del cuero cabelludo que puede verse exacerbada por quemaduras y lesiones causadas por los alisadores.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio epidemiológico que examinó la relación entre el uso de planchas y el cáncer de útero. Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, para determinar si los productos para el cabello contribuyen a las disparidades de salud en el cáncer de útero y para identificar las sustancias químicas específicas que pueden estar aumentando el riesgo de cáncer en las mujeres", señala el investigador.