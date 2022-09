Adiós a Antonio Muñoz, punta de lanza de la prevención del suicidio en Aragón

“38 segundos tienen la culpa. Los he contado muchas veces... Ojalá con esto pueda salvar una vida”. Así comenzaba la entrevista publicada en HERALDO el 24 de noviembre de 2021, con motivo de la celebración del Día Internacional del Superviviente de Suicidio. Era una de sus primeras intervenciones en prensa, pero no sería la última. Tras la muerte de su hija, Eva, un 18 de octubre de 2020; Antonio Muñoz decidió hacer suya esta lucha: la de la prevención del suicidio.

Así, junto a Paso a Paso, asociación con la que crearon el primer Grupo de Ayuda Mutua de Aragón (GAM), dedicó su jubilación a un fin insospechado, recorrer auditorios, colegios e institutos, contando su historia que, a su vez, era la de tantas personas que necesitaban oírla. ¿El mensaje?: Tenemos que hablar de suicidio. "El principal peligro es pensar que, si hablamos con alguien que lo está pensando, vamos a inducirlo o provocarlo. El silencio es mucho más peligroso".

Nacido en Los Barrios, Cádiz, llegó a Zaragoza hace más de 40 años por motivos laborales. Tenía 66 años. A pesar del dolor que le acompañaba desde la muerte de su hija, Antonio no paraba. Así logró cautivar a todos los que, en estos dos años, se toparon con él en alguna manifestación en pro de la Salud Mental en Aragón, reunión, cita o evento. No faltaba a ninguno. “Algo así no se supera nunca. Se integra. Se interioriza y, simplemente, sigues. En mi caso, estoy intentando ayudar a cambiar las cosas”, explicaba.

Antonio quería salvar vidas. Y al final lo hizo. Y así se lo hizo saber la psicóloga zaragozana, María José Ochoa, un par de días antes de su fallecimiento debido a unas complicaciones médicas inesperadas. “Una de mis pacientes me contaba que había tenido ideaciones suicidas, y que fue precisamente tras leer ese artículo en HERALDO como decidió desistir de su empeño. Al menos se lo pude contar antes de irse”, relata la psicóloga.

Un consuelo para quienes han tenido que despedirse de Antonio, considerado por casi todos los que le conocían un hombre bueno. “Era una persona incansable y generosa a la que no le importaba mostrar sus sentimientos si con eso podía conseguir salvar una vida”, reconoce Pilar Cervera, presidenta de Paso a Paso. “La pérdida de Antonio es un golpe tremendo para todos. Creía en esta lucha y entregó a ella su vida”, admite.

Las redes sociales no tardaban en inundarse de mensajes de despedida. La huella de Antonio Muñoz en el ámbito de la Salud Mental en Aragón es, y será siempre, imborrable. “Hace muy poco que te conocí, pero dejaste una huella imborrable en mí y en todos mis alumnos. Pudimos tener la gran suerte de poder oír tu testimonio tanto en las aulas como delante de más de 200 jóvenes en la Asamblea Autonómica de Aragón del Modelo de Parlamento Europeo. Muchas gracias por tu gran labor y no lo dudes tus palabras siempre serán recordadas”, decía Alicia Martín, profesora del Condes de Aragón.

“Hay un abrazo suyo grabado a fuego en mi memoria. Solo tengo palabras bonitas y de agradecimiento para ambos. Gracias, al cielo, por ser como fuiste. Un gran ejemplo de lucha y consecución de objetivos”, añadía Patricia.

“Antonio, te has ido con tu objetivo cumplido, pero nos has dejado muy solos sin tu presencia, sin tu humor y sin tu aliento en los malos momentos. También nos has dejado el legado de tu lucha, que tu asociación de Paso a Paso seguirá”, afirmaba María José Lasheras.

Hablemos de suicidio

En Aragón existen numerosos recursos en materia de prevención y postvención. Como Paso a Paso Aragón, la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA), la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME), la Asociación Aragonesa de prevención del suicidio y la conducta autolesiva (LIANA), el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) y la Red pública de atención a la Salud Mental.

(Todos los servicios sanitarios y de urgencias están siempre disponibles para ayudar a las personas de cualquier edad a mejorar su salud mental y pueden intervenir para apoyar y prevenir situaciones de riesgo.

Teléfono de la Esperanza Aragón 976 23 28 28

Teléfono de la Esperanza (atención en crisis) 717 003 717

112 Aragón: emergencias

061 Aragón: urgencias y emergencias sanitarias)