"Los pacientes tienen 75 años de media, llevan tres dosis y presentan una menor gravedad"

Mayores, con las tres dosis y con unos síntomas "de menor gravedad" respecto a lo visto en anteriores olas. Este es el perfil de las personas que permanecen ingresadas por covid en los hospitales de la Comunidad.

Jesús Díez Manglano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi) y jefe de servicio de Medicina Interna del Royo Villanova, explica que, en este centro -el segundo con más pacientes covid, con 37, por detrás del Clínico, que atiende a 60-, la mayor parte tienen más de 70 años, muchos con edades superiores a los 80 o a los 90. A todos se les han administrado las tres dosis, pero "muchas veces tienen poca respuesta inmune y a pesar de las vacunas se infectan", según cuenta. Hasta 20 de los ingresados están en la planta de Medicina Interna, ya que la de Neumología está "llena", según indican desde el hospital, que por el momento no ha tenido que habilitar otros espacios como ocurrió en otras olas.

La mayoría terminan ingresados por neumonía o por insuficiencia respiratoria. "En el último mes, sobre todo en los últimos 15 días, han aumentado claramente las hospitalizaciones, pero no sabemos si estamos llegando al pico o si todavía van a seguir aumentando", señala Díez. Por el momento, no obstante, no ha sido necesario recurrir a las unidades de cuidados intensivos.

El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, confirma que, por lo general, las estancias hospitalarias son ahora más cortas, con altas más precoces. Destaca, en este sentido, el escaso impacto que está teniendo el repunte de casos en las ucis, donde actualmente se recuperan 13 personas. "Afortunadamente, la gravedad está siendo muy comedida respecto a lo que han sido olas anteriores", dice.

Todo lo contrario, según García Tirado, ocurre con la incidencia de casos en la población, que "está siendo altísima", tanto "la que se conoce" como "la que se estima", aunque en su mayoría con síntomas leves o sin apenas signos de la enfermedad.

Los profesionales consultados advierten de que, aunque la mayoría de los nuevos ingresos corresponden a población de edad avanzada, también hay gente joven hospitalizada "sin vacunar".

Los primeros están teniendo aparentemente menos dificultades para superar el virus, aunque sus estancias suelen prolongarse más que las del resto al presentar otras patologías ajenas a la infección por covid-19.