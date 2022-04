Gafas y lupas inteligentes o rutas accesibles, nuevas tecnologías para ciegos

Gafas que leen, lupas inteligentes o una aplicación para hacer accesible el Camino de Santiago. Empresas de más de quince países presentan desde este viernes en Madrid las últimas innovaciones tecnológicas para personas ciegas o con baja visión en la feria Tifloinnova 2022, organizada por la ONCE.

Bajo el lema 'La cara amable de la tecnología', esta una feria en la que "está prohibido no tocar" y en la que el oído se convierte muchas veces en protagonista de las nuevas tecnologías.

Ejemplo de ello es la aplicación de Blind Explorer, que tras un estudio geográfico de España ha lanzado una aplicación para teléfono móvil para que personas invidentes puedan realizar, entre otros trayectos, el Camino de Santiago francés a través de rutas accesibles.

"Con nuestra aplicación móvil, queremos acercar a cualquier persona la posibilidad de realizar rutas seguras por toda la geografía española, adaptada de forma visual y sonora a cualquier discapacidad", ha señalado uno de sus creadores en la jornada inaugural de la feria.

Para apostar por una accesibilidad global, se ha puesto el foco también en la accesibilidad infantil, con juegos y lecturas para que los más pequeños puedan familiarizarse con el alfabeto braille o la utilidad de algunos instrumentos, como los bastones para niños.

Se exponen asimismo impresoras capaces de poner relieve cualquier iniciativa; sistemas de reconocimiento de voz para los electrodomésticos del hogar; gafas que permiten leer al dictado o sistemas de navegación por ciudades o áreas comerciales.

Para quien busque un sustituto de la lupa convencional, la empresa canadiense Humanware ha presentado una "macrolupa inteligente", un aparato similar a un teléfono móvil, de diversos tamaños, que permite una lectura precisa gracias a una cámara con zoom y a un led para la visión nocturna.

La aplicación Flowy Pro, de la surcoreana Overflow, persigue un objetivo similar, pero en formato software: se podrá utilizar en el móvil o en el ordenador y, de forma intuitiva, una lupa electrónica se desplazará para visualizar mejor el contenido que se está viendo, con comandos de voz para personas ciegas.

Entre los grandes reclamos de esta edición, con su espacio particular, está el desarrollo de videojuegos para personas invidentes o con dificultad de visión.

"Yo soy ciega desde nacimiento, pero siempre me han gustado los videojuegos, desde pequeña jugaba con audiojuegos o gracias a amigos que me orientaban, pero lo que queremos es estar incluidos en los grandes títulos, adaptando cosas como el sonido 3D o la vibración de los mandos", ha señalado Mai Rodriguez, de 28 años y empleada en el centro de ciencia y tecnología de la ONCE.

La feria, inaugurada por el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la directora del Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI) de la ONCE, Carmen Millán, permanecerá abierta hasta el domingo.