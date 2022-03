"Fui a hacerme una biopsia y me quedé ingresada: tenía cáncer de cuello uterino"

"Lo primero que piensas cuando te dicen que tienes cáncer es, ¿y ahora qué? Es algo que se nos pasa por la cabeza a todos a los que nos toca y con lo que tienes que aprender a vivir el resto de tu vida. Pero lo asumes, porque entonces toca luchar". Es la experiencia de Maribel Lahoz, una de las cientos de mujeres diagnosticadas de cáncer de cuello de útero cada año. En Aragón, en 2021, fueron 196 los casos detectados de una enfermedad que este sábado celebra el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Útero.

Su caso puede considerarse como de "extrema gravedad", puesto que a Maribel, vecina de Zaragoza -ahora con 71 años- le diagnosticaron la enfermedad con 54 años, tras unos "fuertes sangrados -uno de los síntomas de la dolencia- que, por miedo" no había consultado a ningún especialista. "Fui al médico demasiado tarde. Tanto, que tras hacerme una citología y programarme una biopsia yo, que pensaba volver tranquila a mi casa, ya me quedé ingresada en el hospital. Estaba muy mal. Apenas tuve tiempo de reacción y menos cuando te confirman que tienes cáncer", recuerda Maribel, quien en la actualidad está "totalmente curada".

El optimismo con el que "siempre" había vivido hasta entonces la zaragozana también le acompañó en el camino desde el principio de la enfermedad, aunque Maribel confiesa que la frase 'Me voy a morir' se grabó en su mente y era contra ella contra lo que le tocaba luchar en ese momento de su vida.

"Piensas en tu marido, en tus hijos, quienes sin duda lo pasan peor que los enfermos, y sacas fuerza para luchar por ellos", dice Maribel, quien para vencer al cáncer tuvo que seguir tratamientos de radioterapia, quimioterapia y braquiterapia. "Te colocan una fuente de material radioactivo dentro del tumor para matar células cancerosas y achicar tumores. Es bastante doloroso, pero tenía que pasar por ello para estar hoy aquí", comenta, sonriendo.

Tres años después, la pesadilla volvió

Superados esos "momentos regulares" llega la buena noticia, "que a la vez te genera otros miedos". "Ya lo has superado, sí, pero cada tres meses la pesadilla vuelve con las revisiones, los análisis... Entrar en la consulta del médico para escuchar los resultados de las pruebas es volver a enfrentarte a lo mismo", explica Maribel Lahoz.

Fue precisamente en una de esas visitas al especialista cuando sus peores deseos se hicieron realidad. Habían pasado tres años desde el primer diagnóstico y el cáncer volvía a aparecer. "La segunda vez es peor. Ya sabes por lo que vas a pasar y si ha vuelto una vez, quién sabe hasta cuándo será así", dice la zaragozana.

En esta ocasión "la cosa fue bastante mejor, mucho más llevadera, aunque tuve que volver a empezar", recuerda Lahoz. "Ahora las revisiones son una vez al año y me encuentro estupendamente. Hay que ser valientes y pensar, al menos a mí me vino bien, que hay mucha gente que fallece sin estar enferma. Es la vida y hay que vivirla", resume Maribel para quien la "familia, sobre todo, y la Asociación Española Contra el Cáncer" han sido sus grandes apoyos.

"Antes, por los trabajos, apenas íbamos de vacaciones. Ahora no pasa un año si irnos a disfrutarlas"

"Todo cambia cuando te dicen que tienes cáncer. Pero siempre hay que intentar encontrar el lado positivo. En mi caso es aprovechar el tiempo en familia. Antes, por los trabajos, apenas íbamos de vacaciones. Ahora no pasa un año sin irnos a disfrutarlas", dice Maribel Lahoz. "Otras de las maravillosas cosas que me han pasado, por qué no decirlo gracias al cáncer, es que aquí, en la asociación he conocido gente maravillosa, unas amigas que de otra manera no hubiera conocido y que también me aportan vida", concluye Lahoz.