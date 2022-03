Cuatro de cada diez españoles compran ya medicamentos sin receta en la farmacia online 

Cuatro de cada diez españoles compran ya medicamentos OTC (que no necesitan autorización médica para ser consumidos) en farmacia online, según el estudio 'Patient Digital Touchpoints 2022', elaborado por Elogia Pharma.

El mercado de Consumer Health español alcanzó unas cifras de negocio de 6.850 millones de euros en 2021. Esta cifra solamente supone el 29 por ciento (OTC, dermocosmética, cuidado personal y paciente, y nutrición) del total de esta industria, cuyo 71 por ciento restante corresponde al mercado de prescripción. Dentro de ese 29 por ciento, el mercado de OTC significa el 36 por ciento, con una facturación de 2.510 millones de euros en 2021.

Tal y como refleja este estudio, en el proceso de compra de OTC, el canal online muestra una tendencia creciente (habiendo aumentado un 2 por ciento frente a la época pre-COVID), mostrando que ha venido para quedarse.

Tal y como se desprende del estudio de Elogia Pharma, 4 de cada 10 españoles compran en farmacia online (44 por ciento): el 1 por ciento solo online, el 9 por ciento habitualmente online y el 34 por ciento con menor frecuencia online.

Esto se traduce en que un 43 por ciento de los compradores de OTC combinan ambos canales, comprando tanto offline como online. Las mujeres y los más jóvenes (de 18 a 40 años) son los que más utilizan ambos canales a la vez.

Respecto a la búsqueda de información, esta se lleva a cabo principalmente a través de la farmacia; no obstante, un 20 por ciento ya usa el canal on line, en concreto en buscadores tipo Google (64 por ciento), en farmacias on line (50 por ciento) o en la página web del laboratorio farmacéutico (42 por ciento), que aumenta su posición respecto al 2021.

Entre las principales ventajas competitivas que muestra el canal 'on line' se encuentran la comodidad y rapidez en la compra y las promociones en el precio, tal y como señalan los encuestados. El perfil del consumidor de medicamentos OTC responde a una mujer (65 por ciento frente a un 35 por ciento de hombres) con una media de 45 años.

Pese al crecimiento del canal 'on line', la farmacia tradicional continúa siendo el canal por excelencia, tanto en lo que respecta a la búsqueda de información como en lo que se refiere a la compra de productos.

El canal de búsqueda de información más usado por los españoles a la hora de comprar productos OTC es la farmacia (84 por ciento), seguida de lejos por el médico (34 por ciento). Asimismo, el criterio más importante a la hora de comprar es la recomendación del farmacéutico, siendo el principal agente influenciador.

El estudio muestra que el 99 por ciento compra en farmacia offline, con un 56 por ciento que solamente lo hace offline. Entre los puntos fuertes de la farmacia física encontramos el asesoramiento físico (69 por ciento) y la inmediatez de tener el producto (47 por ciento).

TICKET MEDIO Y FRECUENCIA DE COMPRA

Aunque la media de gasto se sitúa en los 37 euros, más del 50 por ciento de los encuestados gasta más de 25 euros en las compras 'on line' de productos de autoconsumo para la salud.

Asimismo, la media de compra es una vez al mes y los principales medicamentos que se compran 'on line' son los complejos vitamínicos o nutricionales (50 por ciento), los destinados a dolencias físicas (48 por ciento), los analgésicos y antitérmicos (48 por ciento) y en menor medida antigripales (28 por ciento).

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto el peso del farmacéutico a la hora de elegir la marca en 8 de cada 10 individuos. De hecho, los que consideran la recomendación del farmacéutico como factor principal a la hora de escoger la marca, declaran que este les ha hecho cambiar de opinión: un 16 por ciento siempre o bastantes veces y un 55 por ciento en algunas ocasiones.

Es por todo ello que el farmacéutico juega un papel clave a la hora de escoger un producto OTC (70 por ciento). De lejos le sigue el precio (14 por ciento), y ya con un papel residual encontraríamos la marca o la recomendación de un amigo o familiar.

Es quizás por ello que la mayoría de los compradores de medicamentos sin receta médica, un 71 por ciento, vería interesante el poder comunicarse con la farmacia antes de la compra para solicitar consejo. Entre los canales de comunicación más mencionados se encuentran el WhatsApp (41 por ciento) y el teléfono (20 por ciento). En lo que respecta a los contenidos, deben hablar de descuentos, consejos de salud, de las especificaciones de los productos y de los nuevos productos.

La evolución y forma de comunicarse del canal está migrando hacia un contexto mucho más fluido entre la información de marca de los laboratorios y los consumidores finales. Más del 30 por ciento de los encuestados afirma que le gustaría tener un canal de comunicación directo con las marcas.

Aquellos que se muestran interesados en este tipo de comunicación querrían que ésta fuera por e-mail, y 1 de cada 3 reconoce que se vería movilizado a la compra de la misma de una forma segura o probable (un 61 por ciento). Respecto a los contenidos, al igual que en el caso de las farmacias, estos deben hablar de descuentos, consejos de salud, de las especificaciones de los productos y de los nuevos productos.

AMAZON, UNA POSIBLE REALIDAD QUE COBRA CADA VEZ MÁS PESO

En España, los medicamentos sin receta no se venden en Amazon, pero si la ley lo permitiera, más de la mitad de la muestra (el 56 por ciento) declara que 'seguro que sí' o 'probablemente' los compraría.

Esto aumenta entre los hombres (23 por ciento), los más jóvenes (un 32 por ciento de entre 18-25 años) y los adultos (un 21 por ciento de entre 41-45 años). Según el estudio, Amazon gana 20 puntos porcentuales en consideración de compra respecto a la anterior edición.