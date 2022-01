¿Está cerca el fin de la pandemia?

Si algo ha enseñado la pandemia a lo largo de estos dos años, es que hacer predicciones sobre su evolución es arriesgado. Sin embargo, cada vez más voces parecen apuntar a que su final puede estar relativamente cerca, al menos tal y como la conocemos. Autoridades sanitarias y distintos gobiernos se apuntan a la tesis de que la variante ómicron, dominante ya en buena parte del mundo, puede acercar a Europa al final de la crisis sanitaria o, al menos, a unos cuantos meses de tregua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hace unos días que la variante ómicron puede ser un antes y un después para la pandemia. Según sus estimaciones, puede contagiar al 60% de los europeos, lo que podría precipitar su final. “Es plausible que la región se esté acercando al fin de la pandemia”, aseguró hace una semana Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa. Según sus estimaciones, una vez que la ola de ómicron disminuya, habrá una inmunidad general durante algunas semanas y meses, ya sea por la vacuna o porque las personas serán inmunes debido a la infección". Se entraría entonces en “un período de calma antes quizás del regreso de la covid-19 hacia fines de año, pero no necesariamente el regreso de la pandemia”.

Dinamarca se ha apuntado a esta tesis, y ha sido el primer país del mundo en decretar oficialmente el final de la pandemia. Desde este martes, el país dejará de considerar al coronavirus como “una enfermedad crítica” y levantará todas las restricciones, a pesar de tener unas cifras récord de contagios."Estamos aquí con noticias increíblemente buenas. Es hora de dejar atrás la pandemia y seguir adelante”, dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

La Comunidad de Madrid, aunque todavía no se ha lanzado a tanto, observa “un futuro muy prometedor” por la caída “en picado” de los casos, en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones a 'ABC', su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha apuntado en la misma dirección y ha señalado que espera que en Semana Santa se pueda estar "libres de ómicron". Se ha mostrado "partidario de la 'gripalización' de la pandemia cuando se den las condiciones epidemiológicas", y que estas podrían llegar al final de esta ola.

Por su parte, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Publica de esta misma Comunidad, Antonio Zapatero, también ha señalado que este "puede ser el momento de cambiar el abordaje de la pandemia, cambiando el objetivo de controlar la transmisión del virus por el de controlar la morbimortalidad de la covid".

Sin embargo, Ruiz Escudero también ha admitido que hay “un factor que no controlamos: la siguiente mutación de covid, que es algo que no ha dejado nunca de sorprender". Las posibles mutaciones y el bajo nivel de vacunación de buena parte de los países del mundo, en particular de los menos desarrollados, son los principales problemas que ven los expertos y las autoridades para poder determinar cuándo llegará el final de la pandemia.