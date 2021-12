Los expertos, decepcionados con las medidas "ineficaces" contra la sexta ola

Expertos de la Sociedad de Epidemiología, de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), de los Médicos de Familia y del Consejo de Enfermería consultados por EFE coinciden en señalar su decepción con las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir la sexta ola de la pandemia, algunas de ellas "ineficaces" como la imposición de la mascarilla en exteriores.

El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga, ha tachado este jueves de "decepcionante" que el Gobierno haya decidido que la única medida para luchar contra la sexta ola sea imponer la mascarilla en exteriores, cuando se ha demostrado que "nunca ha sido de especial eficacia".

"Lo que no puede ser es que ahora sea obligatoria en exteriores y cuando entremos en un bar nos la quitemos. Esto no tiene ninguna lógica. Lo importante es que usemos la mascarilla en interiores, que haya ventilación y que evitemos las aglomeraciones. Con esto y la vacuna, que es fundamental poniendo todas las dosis que correspondan a cada persona, podemos pensar que podemos llegar a controlar la enfermedad", asegura este epidemiólogo que es además profesor en la Universitat de València.

En declaraciones a EFE, Zurriaga ha asegurado que la llegada de la variante ómicron complica aún más un panorama ya de por sí suficientemente difícil.

Según explica, "los centros de atención primaria y Salud Pública están ya colapsados" y el problema en los hospitales vendrá después: "Afortunadamente estamos teniendo una buena respuesta de la vacuna que hace que, con estos niveles de incidencia, los hospitales no estén saturados, pero eso no quiere decir que no estemos camino de ello".

Del anuncio de ayer del presidente del Gobierno, destaca Zurriaga que la única medida "aparentemente relevante" es que se van a incorporar más rastreadores militares. "Pues fenomenal, porque los civiles no dan más de sí", explica.

El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología considera que los técnicos han hecho su trabajo. "Esperaríamos que en momentos de preocupación hubiera un poco más de audacia en el sentido político de la palabra a la hora de implantar medidas que no tienen por qué ser igual para todo el país", comenta, porque "en determinados territorios hacen falta medidas que no sean exclusivamente la mascarilla en exteriores".

"Implantar la mascarilla en exteriores es inútil porque sabemos desde hace tiempo que tenemos un riesgo hasta 20 veces mayor de contagio en interiores", explica por su parte Manuel Franco, portavoz la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), que recuerda a EFE que los brotes se producen en los lugares de trabajo, los bares, hoteles o las discotecas.

"Es una medida contraproducente y mal tomada. Es perjudicial porque nos estamos yendo de foco y desanima, porque ahora la población ya sabe mucho", explica este especialista en Salud Pública a EFE.

Sí considera que hay que seguir incidiendo en la vacunación pero no solo en España sino a nivel internacional porque si no, alerta, después de ómicron vendrá otra variante del coronavirus.

Menos críticos se muestran desde la Sociedad Española de Medicina de Familiar y Comunitaria. "Algunas de ellas son positivas, otras son insuficientes y finalmente, algunas son de dudosa eficacia", asegura Salvador Tranche, su presidente.

De "dudosa eficacia" le parecen por un lado el certificado covid que sirve para incentivar la vacunación pero no para controlar la pandemia y las mascarillas en exteriores. "Nos parece que habría que haber insistido muchísimo más en las medidas de uso de mascarillas en interior, en la ventilación...", explica el presidente de los médicos de familia, que ve además negativo contratar profesionales no homologados en España.

"Creemos que eso es un problema para la seguridad y la calidad de la atención a los pacientes", lamenta.

Sin embargo, sí aplaude la semFYC la potenciación de la vacunación, la dotación económica para incorporar recursos en la Atención Primaria incluso incorporando a personal jubilado y el objetivo de reducir la temporalidad por debajo de un 8%.

"En cualquier caso, las medidas son insuficientes. Creemos que debería existir un mayor esfuerzo en reducir la interacción social, limitar el aforo de reuniones y los horarios de centros hosteleros y de ocio nocturno, medidas que pueden ser muy eficaces para controlar la transmisión de la infección, como se ha demostrado en anteriores ocasiones", aseguran los médicos de familia.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, asegura en declaraciones a EFE que la capacidad de contagio de la nueva variante exige que los ciudadanos adopten las actitudes responsables "que conocen de sobra".

"Si se habían relajado un poco hay que volver a ser estrictos con el uso de la mascarilla, por supuesto en interiores, pero también en exteriores y más si hay mucha concentración de personas", señalan.

Los enfermeros muestran sin embargo también su preocupación porque "no se limite de alguna forma el ocio nocturno, pues sabemos que en esas situaciones el uso de mascarilla queda muy en entredicho por el contexto de fiesta y alcohol".

Por otra parte, añade que aunque no se ha fijado un aforo a las celebraciones familiares, lo aconsejable es que si es posible se reúnan integrantes del mismo núcleo familiar y si acuden otras personas apostar por la máxima ventilación y sólo quitarse la mascarilla el tiempo justo para comer y beber.