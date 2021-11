Día del cáncer de pulmón: síntomas y los signos de sospecha

El cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta a más de 29.000 personas cada año en España. Es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres en los Estados Unidos y es la principal causa de muertes por cáncer. A nivel mundial el cáncer de pulmón supone un 18,40% del total de la mortalidad por cáncer. Si el cáncer de pulmón se descubre en una etapa más temprana (cuando es pequeño y antes de que se propague), es más probable que se pueda tratar eficazmente.

Con motivo del Día Internacional de esta enfermedad, que se celebra en todo el mundo el 17 de noviembre, conviene recordar la importancia de la concienciación, la prevención, el diagnóstico y la innovación para hacerle frente. La mayoría de los cánceres de pulmón solo causan síntomas cuando ya se han propagado. No obstante, algunas personas con este cáncer en etapas tempranas presentan síntomas. Es vital consultar al médico en cuanto se comience a notar estos síntomas más comunes:

Una tos que no desaparece o que empeora

o que empeora Tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado

(saliva o flema) del color del metal oxidado Dolor en el pecho que a menudo empeora cuando respira profundamente, tose o se ríe

cuando respira profundamente, tose o se ríe Ronquera

Pérdida del apetito

Pérdida de peso inexplicable

Dificultad para respirar

Cansancio o debilidad

Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen recurriendo

o que siguen recurriendo Nuevo silbido de pecho

No hay que olvidar que lo más probable es que la mayoría de estos síntomas sean por causa distinta al cáncer de pulmón. Sin embargo, ante la duda siempre es importante que acuda a su médico de inmediato.

Metástasis del cáncer de pulmón

Si desgraciadamente el cáncer de pulmón se propaga a otras zonas del cuerpo, puede causar, dolor en los huesos -como puede ser dolor en las caderas o en la espaldo, por ejemplo-; hinchazón de los ganglios linfáticos (grupos de células del sistema inmunitario) como las del cuello o por encima de la clavícula. Si el cáncer se propaga por el cerebro puede provocar alteraciones del sistema nervioso que pueden desarrollarse en síntomas como dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de una pierna o un brazo, mareos, problemas con el equilibrio o convulsiones. Si se propaga por el hígado puede provocar coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia).

Investigación del cáncer de pulmón

Según la investigación 'Lung cancer symptoms at diagnosis: results of a nationwide registry study' y publicada por la revista de la Sociedad Europea de Oncología, 'ESMO Open', cerca de un 30% de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado no presenta síntomas en el momento del diagnóstico. El análisis se realizó sobre más de 9.800 casos de pacientes con cáncer de pulmón en España, diagnosticados entre 2016 y 2019 y procedentes del Registro de Tumores Torácicos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). Con esta investigación se conformaba en 2020 la falta de especificidad de los síntomas del cáncer de pulmón. "Mediante esta investigación abrimos la puerta a considerar que la ausencia de los síntomas más frecuentes (tos, dolor o disnea) en ningún caso debe llevar a la decisión de descartar la presencia de esta enfermedad durante un proceso diagnóstico", afirmó el presidente del Grupo y jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro, Mariano Provencio.

En concreto, del total de pacientes analizados por el GECP, un 74% fueron hombres con una mediana de edad de 64 años. El estadio IV (avanzado) fue el más frecuente al diagnóstico (46,6%). Además, en estas fases avanzadas el síntoma más frecuente fue la tos (33,9%), seguida de la disnea o dificultad para respirar (26,7%), aunque como se destaca en la investigación el 27,7% de los pacientes en este estadio no presentaron síntomas al momento del diagnóstico.

"Este porcentaje todavía es mayor en el caso del diagnóstico en fases tempranas, ya que en el 59% de los casos no hubo ningún síntoma. Además no existen diferencias en la presentación de síntomas en cuanto a si el paciente tenía o no historial de tabaquismo", ha explicado el primer autor del estudio y profesor de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Santiago de Compostela, Alberto Ruano.

Con este estudio, los investigadores del GECP destacaron que el cáncer de pulmón no cuenta con ningún síntoma predominante claro, incluso en etapas avanzadas. Pese a que la presencia de síntomas aumenta en función del avance del tumor, sin embargo, menos del 50% de todos los pacientes en estadio IV tienen solo uno o dos síntomas en el momento del diagnóstico. Por último, según han informado los expertos, no se han registrado diferencias entre fumadores y no fumadores en cuanto a la presencia de síntomas, o en el número de síntomas presentes en el momento del diagnóstico.

