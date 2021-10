La enfermedad mano-pie-boca, ¿cuáles son sus síntomas?

En los últimos boletines epidemiológicos que se han publicado en Aragón se han detectado casos de enfermedad mano-pie-boca, una patología "muy típica" entre los niños, en especial en esta época del año, y que no suele entramar complicaciones ni secuelas.

La principal edad de contagio del virus Coxackie es por debajo de los 3 años, no obstante, se puede enfermar a cualquier edad, incluso en la etapa adulta. Los síntomas que se enumeran son muy concretos: ampollas en manos, pies y boca, tanto fuera como dentro -lo que produce irritabilidad y molestias-. No obstante, las lesiones pueden surgir en otras partes de la superficie corporal, como extremidades o las nalgas. Además, el cuadro suele comenzar con fiebre. Los pediatras indican que no es tan contagiosa como la varicela o la gripe, sin embargo, cuando se observa un caso no es de forma aislada, sino como brote.

Más información Notifican un nuevo brote de infección mano-pie-boca con nueve menores afectados

"Van repitiéndose en el tiempo, pero es cierto que estas últimas semanas ha habido más casos de lo habitual", analiza Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria. La semana del 6 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso, se informó de un brote de la enfermedad en un centro de educación infantil de la provincia de Zaragoza, con cuatro casos. A la semana siguiente, aumentaron los episodios, en esta ocasión en la provincia oscense: en una guardería de Huesca se detectaron 12 casos en niños de edades comprendidas entre 0 y 3 años. A estos se sumó otro brote en la provincia zaragozana, con 11 casos. Además, la semana del 20 de septiembre se comunicó un brote de nueve casos en una guardería de la provincia de Huesca. En todos ellos, se informó a las guarderías de las medidas de prevención para evitar casos secundarios.

NOTICIAS RELACIONADAS Salud Pública notifica en Teruel un brote de dengue importado de Cuba

"El año pasado no hubo casos de mano-pie-boca, con lo cual hay una bolsa mayor de posibles de niños que lo padezcan: los que no se contagiaron el año pasado, que no se inmunizaron, y los que les tocaba este año -añade Cenarro-. Es lógico que ahora circulen estos virus, que no lo hicieron durante la pandemia".

El año pasado fue "anómalo" porque no hubo casos de virus mano-pie-boca, pero también se detectaron menos procesos catarrales. ¿Por qué sucedió esto? Una de las razones que señalan lo sanitarios es que el año pasado hubo niños que no fueron a la guardería, ya que los padres teletrabajaban, pero este septiembre ya se incorporaron a estos centros educativos. "Después también está la teoría psicológica que dice que cuando hay un virus predominante ocupa el lugar de todos y no deja circular", agrega Cenarro.

El medio de transmisión son las "gotitas contagiadas, así que es por vía aérea y a veces también a través de las lesiones", sostiene la también presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Se puede contraer varias veces, pero es usual que solo se contagie una vez, a pesar de ello, "no deja inmunidad permanente como la varicela". Desde la asociación pediátrica aseguran que la primera vez sí que es más "florido", con más lesiones, que la segunda o tercera vez.

¿Cómo se puede prevenir? Las claves que recomiendan los pediatras es el lavado de manos y, como se comprobó el año pasado, también influye el distanciamiento. Si se identifica alguno de los síntomas, recomiendan acudir al pediatra, aunque al ser tan recurrente muchos padres no van si ya lo han padecido sus hijos mayores.

Teresa Cenarro pone sobre la mesa la gripe y otros virus tradicionalmente de niños y plantea incógnitas sobre la incidencia que se puede observar este año: "El año pasado tampoco circularon. A ver qué pasa este otoño e invierno. Lo que pueda pasar es una incertidumbre o una sorpresa".