Una guía recoge 20 recomendaciones para planificar el cáncer en el siglo XXI

Una guía desarrollada por un grupo multidisciplinar de expertos y pacientes en el área de oncología recoge 20 recomendaciones para planificar el abordaje del cáncer en el siglo XXI.

Este proyecto, titulado "El plan del cáncer: un plan de vida", impulsado por la compañía Bristol Myers Squibb, se ha presentado esta tarde en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).

El experto en gestión sanitaria y codirector de The Institute for Health and Strategy (SI-Health), Rafael Bengoa, responsable de este documento, ha señalado al presentar la guía la importancia de que los planes se puedan implementar y tengan financiación.

"En España planificamos mucho, pero implementamos poco", ha valorado Bengoa, quien ha añadido: "Un plan nacional sin un presupuesto no es un plan, es un papel. Garantizar financiación es clave para implementar".

Rafael Bengoa ha defendido que todas las acciones y planes que se desarrollen frente al cáncer se realicen bajo un mando único y desde una visión global de lo que hay que hacer para tratar esta enfermedad.

El evento ha contado con oncólogos que han formado parte del grupo multidisciplinar, responsables de los servicios de oncología médica en distintos hospitales.

Entre ellos, Pilar Garrido, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; Rafael López, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, y Mariano Provencio, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).

En representación de los pacientes ha intervenido Enric Barba, miembro de la Asociación Melanoma España.

El cáncer causa una de cada cuatro muertes en España. Cada día se diagnostican 760 nuevos casos y se estima que el 40 por ciento de los europeos tendrán que afrontar un tumor en algún momento de su vida. El 10 % del gasto sanitario se destina al cáncer.

En 2040, el número de casos de cáncer prácticamente se duplicará, según datos recogidos por la guía.

El cáncer es la segunda causa de muerte más común en todo el mundo, detrás de las enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, en los países de economías avanzadas, el cáncer ocupa el primer lugar en las cifras de mortalidad.

Entre las recomendaciones de esta guía figuran la implicación de todos los agentes con un rol en la atención del cáncer para activar planes de abordaje; la alineación de innovaciones diagnósticas y terapéuticas con innovaciones de gestión y organización, y el desarrollo de todo el potencial que puede aportar la prevención.

También, el impulso de equipos interdisciplinares de respuesta clínica, psicológica y social frente a la enfermedad; la equidad en los tratamientos; la expansión de modelos efectivos y sostenibles en la atención a largos supervivientes; el desarrollo de la investigación; dar voz a los pacientes, y financiación suficiente.

Rafael López ha resaltado la importancia de la prevención: "Es el sueño que todos tenemos para evitar el cáncer", ha dicho, y ha remarcado que un 40 por ciento de tumores se podrían evitar con acciones preventivas.

Por su parte, Enric Barba ha destacado: "Es muy importante que los pacientes tengamos voz en estas guías. Esta guía tiene en cuenta las necesidades de los pacientes, nos pide que opinemos y contribuyamos, con nuestras experiencias, a mejorar el proceso de atención hospitalaria".

El vicepresidente y director general de Bristol Myers Squibb, Roberto Úrbez, ha acentuado que el cáncer "es una de las máximas prioridades en salud pública" y ha subrayado que "hay que reducir el sufrimiento que provoca esta enfermedad y su impacto sanitario, económico y social".