CRIS contra el cáncer busca dos investigadores para formarse en un centro internacional garantizando su vuelta a España

CRIS contra el cáncer ha lanzado el 'Programa CRIS Out-Back', el cual tiene como objetivo de financiar la formación de dos jóvenes científicos durante tres años en un centro de referencia en el extranjero y garantizar un año de contrato a su vuelta a España.

Este programa, único en España y con muy pocos precedentes en Europa, pretende resolver dos problemas: en primer lugar, que muchos investigadores jóvenes y con talento no consiguen volver; y, por otro, la gran cantidad de investigadores que decide no salir de España por miedo a no tener opciones de volver.

El programa supone una oportunidad para ambos perfiles. Una de las novedades de este programa consiste en un ambicioso plan de formación y*mentoring, o seguimiento, para los galardonados. Este incluye, formación, sesiones que proporcionarán aptitudes no sólo de carácter puramente científico, como escritura y presentación de datos, ética científica o liderazgo; también incluye sesiones de asesoramiento en su carrera o de transferencia de conocimiento.

En cuanto al mentoring, tendrán lugar sesiones periódicas de seguimiento y un encuentro anual multidisciplinar para evaluar el desarrollo del proyecto y la formación del candidato. Para el desarrollo tanto del programa como de su plan formativo CRIS contra el cáncer cuenta con el apoyo y participación de un enorme número de sociedades científicas y médicas, instituciones médicas y científicas españolas e internacionales, y de fundaciones tan importantes como FECYT o MADRI+D.

La convocatoria, abierta desde el 1 de mayo hasta el 15 de agosto , responde a una necesidad imprescindible para los jóvenes investigadores brillantes con una dotación de 280.000 euros distribuidos en 4 anualidades de 70.000 euros por cada uno.

"Con esta convocatoria buscamos responder a una necesidad que hemos identificado en la carrera y formación de los investigadores: Es fundamental que se formen fuera, pero también que retornen con su talento y este programa unifica las dos cosas", ha explicado la directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona.

En este sentido, el expresidente de ASEICA, Xose Bustelo, ha ensalzado esta nueva convocatoria de CRIS contra el cáncer. "Este programa es importante porque llena un nicho que no existía en España, formando en el extranjero. Además, es un programa muy bien financiado que supone un cambio cuantitativo y cualitativo en la formación del investigador y además hay que destacar la parte de guía y asesoramiento profesional", ha apostillado.

Además, ha destacado la importancia de formarse en el extranjero. "Tiene dos beneficios fundamentales: aprender técnicas de frontera que son las que se van a utilizar en oncología en los próximos diez años y realizar líneas de investigación que sean calientes en este momento que te permitan tener una ventaja una vez que vuelvas a España", ha apostillado.