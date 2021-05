Mascarillas Homologadas FFP2a un precio insuperable en Amazon por solo 0,50 euros la unidad

La crisis sanitaria actual ha provocado que, además de evitar ciertas situaciones y tomar medidas de seguridad, en nuestro día a día hayamos incluido algunos elementos de seguridad sin los que ya no entendemos ir a ningún sitio. El gel hidroalcohólico es uno de ellos, y para que nunca se nos olvide salir de casa sin él, existen soluciones prácticas que nos permiten llevarlo siempre encima. Además, al volver a nuestro hogar también hemos establecido pautas para ser lo más precavidos posibles, como la instalación de un felpudo desinfectante que nos evite entrar suciedad y contaminación a casa, una acción recomendable independientemente de la pandemia actual. En este sentido, contar con unas zapatillas para nuestros invitados es todo un acierto.

Claro que, aunque todas estas medidas son necesarias, hay una que cobra especial importancia para tratar de frenar la expansión del virus: llevar mascarilla. Estos elementos de protección se han convertido en indispensables en nuestro día a día, pero, para que sean los adecuados y cumplan con el propósito para el que están diseñados, deben cumplir con las certificaciones sanitarias necesarias que garanticen nuestra seguridad y la de la que nos rodean. Dado que parece que van a estar un tiempo formando parte de nuestras vidas, es importante tener siempre a mano. Y qué mejor que adquirirlas en packs que lo permitan.

De hecho, suele ser hasta más económico si, en vez de por unidades, las adquirimos en set. Prueba de ello es el ofertón que hemos encontrado en Amazon: un pack de 20 mascarillas FFP2, unas de las más solicitadas, por menos de 11 euros, lo que ofrece un precio unitario de 0,50 euros.

Este 'pack' incluye 20 mascarillas Heraldo.es | .Amazon

Según la descripción que desde Amazon ofrecen del producto arriba destacado, las mascarillas que se incluyen en este pack cumplen con la normativa de filtración establecida, siguiendo los estándares europeos obligatorios, tal y como indican las siglas CE precedidas de cuatro números que pueden verse tanto en el envoltorio como en el producto en sí. Asimismo, aparece el nombre de la empresa productora y las normativas EN 149:2001+A1:2009. Del mismo modo, también cuenta con las letras ‘NR’ que advierten que no están fabricadas para ser reutilizadas: estas FFP2 están pensadas para un único uso que no exceda las ocho horas y, además, no pueden lavarse, ya que perderán su efectividad.

Cómo optimizar el uso de la mascarilla

Además de usar aquellas que estén homologadas y respetando siempre los tiempos de utilización marcados por cada fabricante, podemos contar con alguna ayuda extra que nos permita guardarlas como es debido para evitar su contaminación. Las fundas son, para ello, de gran ayuda, pues son fáciles de llevar en el bolso o mochila sin que ocupen espacio y nos permiten protegerlas el tiempo que no las llevamos puestas. También existen otros trucos, como los collares con ganchos, para retirarlas en un momento dado teniéndola siempre a mano, o los percheros individuales, para colgarlas al llegar a casa y evitar las confusiones entre miembros de la familia. ¿Con cuál te quedas?

