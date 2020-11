El rastreo de la vacuna de Pfizer: de la carrera en los laboratorios al optimismo que dispara la Bolsa

Estados Unidos no descarta autorizar la vacuna antes de que terminen los ensayos

Un investigador de la vacuna de Oxford dice que los resultados no estarán hasta finales de 2021

Lambán, sobre la distribución de la vacuna: "Se haría de manera centralizada, empezando por los colectivos vulnerables"

El presidente del Gobierno de Aragón ha puntualizado este martes que todavía no se ha concretado la forma en que se distribuirá la vacuna en España, si bien ha compartido sus impresiones. "La manera de distribución de la vacuna no se nos ha concretado, pero tras las conferencias de presidentes entendimos que no debía haber una competición entre comunidades. Se entendió que la distribución se haría de manera centralizada y se realizaría la vacunación de manera coordinada y homogénea", ha dicho. A su juicio, parece "lógico" que la vacunación se empiece por los colectivos más vulnerables, atendiendo a criterios sanitarios, de manera que "personas mayores y personas con enfermedades sean las primeras que reciban el tratamiento".