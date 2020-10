coronavirus

Epidemiólogo: "Es más efectivo un cierre fuerte y corto que uno gradual"

"Estamos en una situación en la que la epidemia no está controlada y es más efectivo hacer un cierre fuerte y corto que no uno más gradual en el que quizá no conseguimos los efectos", ha señalado en una entrevista el Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias, Roger Paredes.