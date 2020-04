Un estudio descarta que haya relación entre los casos de Covid-19 y el aumento de las temperaturas

El profesor de Biotecnología de la Universidad Católica de Valencia (UCV) Ángel Serrano no ha hallado evidencias científicas de que exista una relación entre los casos de coronavirus y el aumento de temperaturas en España. Este estudio, con la colaboración del técnico de la oficina estadística del Ayuntamiento de València Álvaro Briz, se ha publicado en la revista de impacto en el área de ciencias medioambientales 'Science of the Total Environment', de la editorial Elsevier, informa la Católica en un comunicado.

La investigación se centró en el efecto de la temperatura durante la etapa inicial de transmisión de la enfermedad en España y se realizó desde el 25 de febrero hasta el 28 de marzo, dos semanas después de que el Gobierno decretara el estado de alarma. "Anteriores estudios avalaron la hipótesis epidemiológica de que las condiciones climatológicas pueden afectar a la supervivencia y extensión de las enfermedades virales transmitidas por gotitas", expone el investigador, junto a otros análisis "contradictorios" que solo tuvieron en cuenta solamente factores meteorológicos.

A partir de ahí, el proyecto incluyó un análisis espacio-temporal para explorar el efecto de la temperatura diaria (media, mínima y máxima) en el número acumulado de casos de Covid-19 en las provincias españolas.

También tuvo en cuenta factores no meteorológicos como la densidad de población, la población por edad, la cantidad de viajeros o el número de empresas. Tras el análisis, el experto no halló evidencia alguna que apunte a la reducción de casos de Covid-19 con temperaturas medias, mínimas y máximas más cálidas.

En todo caso, los resultados deben ser interpretados con cautela, ante la incertidumbre sobre los datos de la Covid-19, y "no deberían extrapolarse a otros rangos de temperatura distintas de las analizadas para el periodo de evolución inicial".

