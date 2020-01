Alertan de una web que ofrece métodos falsos para tratar sordera

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC) ha advertido este lunes de las web que publicitan métodos "falsos" para tratar la sordera y ha incidido en que no hay fórmulas para recuperar la audición de forma natural.

En un comunicado, esta sociedad médica subraya la importancia de frenar estas web con informaciones que se caracterizan, entre otras cosas, por prometer curar la sordera de forma fácil y barata, contener noticias falsas sobre la recuperación de la audición y sobre tratamientos eficaces, al tiempo que hacen publicidad de medicamentos naturales. La Seorl-CCC alerta en esta ocasión de una página -Auditorynews- que informa de la existencia de un nuevo método para regenerar el oído a través de una forma natural creada por un profesor español. “No solo está ofreciendo información falsa sobre métodos para curar la sordera, sino que, además, lo hace en menosprecio de los beneficios que los audífonos proporcionan a tantas personas, incluyendo incluso un listado de supuestos fallos de estos dispositivos", indica el secretario general de la Seorl-CCC, Raimundo Gutiérrez.

Para esta sociedad médica, se trata de algo "muy grave" y destaca que en la actualidad las únicas soluciones que permiten recuperar la audición "con garantías y buenos resultados son los audífonos y los implantes cocleares, y no en todos los casos". Este tipo de páginas, prosigue la Seorl-CCC, no especifican el propietario o responsable de la misma e incluyen formularios de pedido, además suelen incluir supuestas experiencias de pacientes y utilizan a un supuesto médico o profesor "que no existe".

