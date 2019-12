La cirugía de hernia inguinal puede casuar disfunción sexual

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en Hershey (Estados Unidos) ha evidenciado que tras una cirugía de hernia inguinal muchos hombres sufren disfunción sexual o dolor durante sus relaciones sexuales.

NOTICIAS RELACIONADAS Idean un nuevo programa para detectar hernias discales

A esta conclusión, publicada en el 'Journal of the American College of Surgeons', han llegado tras analizar 12 estudios en los que han participado 4.884 hombres que padecían hernia inguinal y de los cuales, el 5,3 por ciento desarrollaron disfunción sexual tras someterse a una cirugía y el 9 por ciento sufrieron dolores mientras mantenían una relación sexual.

"Al menos la disfunción sexual temporal y el dolor con la actividad sexual no son muy comunes, pero tampoco son muy raros como resultados de la reparación de la hernia inguinal en los hombres. Los cirujanos y pacientes con hernia deberían encontrar formas de discutir la salud sexual de manera abierta y franca, como parte de la evaluación preoperatoria y como parte del seguimiento después de la reparación", han dicho los investigadores.

NOTICIAS RELACIONADAS Uno de cada diez casos de disfunción eréctil tiene origen psicológico

Con procedimientos mínimamente invasivos, el 7,8 por ciento de los pacientes desarrollaron disfunción sexual y el 7,4 por ciento tuvo actividad sexual dolorosa después. Además, con operaciones abiertas más invasivas, el 3,7 por ciento de los pacientes sufrieron disfunción sexual y el 12,5 por ciento padecían dolores durante sus relaciones sexuales.

Asimismo, entre el subgrupo de hombres que se sometieron a procedimientos abiertos, el 1,9 por ciento de los que recibieron anestesia general desarrollaron disfunción sexual en comparación con el 6,2 por ciento que se sometieron a la operación con anestesia local. Ver otras noticias de salud