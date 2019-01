10 consejos para prevenir un resfriado

Si ya te has resfriado, evita los cambios bruscos de temperatura. Freepik

Las bruscas bajadas de temperaturas en invierno pueden acarrear consecuencias negativas para nuestra salud. Los estornudos y la tos se convierten, durante los últimos meses del año, en los fieles compañeros de muchos. El abuso de la calefacción en espacios cerrados y el uso de prendas de ropa que no son lo suficientemente abrigadas son algunas de las causas que suelen hacer proliferar el incremento de los resfriados. Dolor de garganta, de cabeza, mucosidad, fiebre y malestar general son los síntomas más comunes de esta dolencia. Si no quieres que un catarro te pille por sorpresa, deberás prevenirlo siguiendo ciertas pautas:

1. Duerme lo suficiente. El organismo necesita un descanso mínimo de ocho horas diarias para recuperar fuerzas y tener la energía y las defensas suficientes para afrontar todo lo que le espera durante el día.

2. Huye del frío y la humedad. Si ya te has resfriado, evita los cambios bruscos de temperatura si no quieres que tu estado de salud empeore todavía más. Los virus prefieren climas fríos y húmedos así que deberías mantenerte lejos de estos ambientes. Además, no tomes bebidas muy frías.