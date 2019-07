¿Te vas de vacaciones a un país tropical? Consejos para hacerlo de forma segura

Preparar un botiquín de viaje, protegerse contra las picaduras de insectos y consultar un Centro de Vacunación Internacional antes de viajar a países tropicales, entre los principales consejos para prevenir problemas de salud a la hora de realizar un viaje, según ha destacado la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap).

Los viajes a determinados países pueden suponer un riesgo para la salud por la posibilidad de entrar en contacto con enfermedades poco tratadas en nuestro país. Por ello, desde Sefap han elaborado un decálogo que incluye diez consejos sanitarios para viajar al extranjero sin poner en riesgo la salud.

En este sentido, los expertos han recomendado preparar con antelación los aspectos sanitarios del viaje y consultar con una antelación de seis semanas un Centro de Vacunación Internacional si el país de destino se encuentra en África, Asia, Sudamérica o Centroamérica. Así, son recomendables vacunas como la de la hepatitis A, ya que existen países poco desarrollados en los que su contagio se propaga fácilmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

Del mismo modo, es "fundamental" disponer de un botiquín de viaje que incluye material de cura, termómetro, tijeras, repelente de insectos y medicamentos para las picaduras. En caso de padecer alguna enfermedad, se recomienda acudir al profesonal antes de realizar el viaje para que este elabore un informe actualizado y recete la medicación necesaria para la estancia en el extranjero. Asimismo, es "importante" desechar los antibióticos sobrantes a la vuelta.

Además, una de las principales medidas de prevención contra las enfermedades tropicales transmitidas por los insectos consiste en protegerse contra las picaduras de los mismos con la utilización de ropa de protección, repelentes y mosquiteras.

Por otra parte, se aconseja llevar la medicación recomendada para la quimioprofilaxis del paludismo. En este contexto, Cristina Pérez Díez, farmacéutica de Atención Primaria de Teruel, ha explicado que el tipo de quimioprofilaxis cambia en función de la zona y que la receta médica debe ser realizada de forma individual. Asimismo, se deben cumplir las medidas de tráfico del país, ya que este tipo de accidentes supone la principal causa de muerte de los viajeros.

Mantener una correcta hidratación y evitar los baños de agua dulce

Otro aspecto "fundamental" recordar las medidas preventivas respecto al agua y los alimentos para evitar enfermedades como la diarrea. En este sentido, los expertos han recomendado lavarse las manos confrecuencia antes de tocar los alimentos, beber agua embotellada, no tomar hielo que no provenga de agua segura, consumir leche envasada, no ingerir pescado crudo, tener cuidado con aquellas comidas que tengan huevo crudo, pelar la fruta personalmente y no consumir las verduras crudas.

Del mismo modo, se aconseja beber abundante líquido para prevenir la deshidratación y los golpes de calor, y evitar los baños en agua dulce, ya que pueden ser origen de enfermedades parasitarias. Respecto a la vestimenta, se deben utilizar sombreros y gafas de sol. También es "importante" recurrir a las cremas de protección solar.

Sin embargo, a pesar de estos consejos, la farmacétuica ha concluido que "las recomendaciones sanitarias deben realizarse de forma individualizada debido a que el riesgo de adquirir enfermedades varía, entre otros muchos factores, de un país a otro, de la zona que se visita, de la época del año y de la duración y tipo de viaje, así como de las características propias de cada viajero".

