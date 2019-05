Aplicar crema solar y loción antimosquitos a la vez anula el efecto de ambos

Los termómetros superan ya los 30 grados, las piscinas abren sus puertas en los próximos días y en las calles ya hay un sol de justicia del que hay que protegerse correctamente y es que, tal como han publicado en sus redes sociales, la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad Valenciana (Aemet) este sábado prácticamente en toda España habrá unos índices de radiación UV muy altos (de 8 a 10) y la crema solar será imprescindible.

Para ello, hay que seguir una serie de consejos sobre cómo aplicarse la crema. Por ejemplo, uno de los más importantes, es no aplicarse la crema solar y la loción antimosquitos a la vez ya que se anulan la efectividad entre ellos, según explica Virginia Barrau, vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. "Primero hay que echarse la crema solar y luego esperar 30 minutos para aplicarse la loción antimosquitos", explica Barrau quien considera primordial "tener en cuenta el tipo de piel (si es más blanca o más morena), la actividad física y si se padece alguna patología cutánea para escoger la crema solar".

Es decir, a la hora de adquirir la crema hay que considerar el fototipo de la piel (si es más morena o más pálida), la actividad física y si se padece alguna patología cutánea para escoger la crema solar. "No es lo mismo una persona que tiene una piel sana que alguien que padece dermatitis atópica o psoriasis. En ese caso hay que elegir cremas solares específicas que hay en el mercado más nutritivas y sin alcohol ya que reseca muchísimo la piel", cuenta Barrau.

La vocal de Dermofarmacia insiste también en que hay un comportamiento común que adoptan los adultos al aplicarse crema solar destinada específicamente a los niños al creer que les va a proteger más teniendo en cuenta que la piel de los niños es más sensible. "Hay que tener en cuenta que el factor de protección solar de los niños y los adultos es diferente porque su maduración de la piel también lo es. La proporción de los filtros que protegen de las radiaciones varía y por tanto si un adulto se echa la crema dedicada a niños se le queda escasa y acaba por no proteger tanto. Es como si un adulto se toma la dosis de ibuprofeno que le corresponde a un niño", añade Virginia Barrau.

En este sentido, también diferencia entre los niños que todavía son lactantes y los que ya no ya que hay que aplicarles cremas diferentes al contar, también, con una maduración de la piel diferente. "A los primeros es recomendable no exponerlos al sol durante las horas críticas (de 12 a 17.00) y si no queda más remedio hay que aplicarles crema con SPF adecuado y específico para ellos y de igual manera ocurre con los que ya no son lactantes que pueden exponerse al sol con mayor tranquilidad, pero más protegidos", dice.

No es lo mismo crema solar con color que maquillaje con SPF

Cada vez es más frecuente ver en las tiendas bases de maquillaje que cuenta con factor de protección solar, sin embargo, según la farmacéutica, hay que tener cuidado porque "este maquillaje con SPF solo nos protege de los rayos ultravioleta A, pero no de los tipo B que son los que producen el cáncer", añade.

Una solución para esto es utilizar cremas solares con un SPF adecuado y que, además, tienen color, por lo que hacen las veces de maquillaje resistente al agua. "Esta es una manera de protegernos de las principales radiaciones solares al tiempo que llevamos puesto algo en la piel semejante al maquillaje", cuenta Virginia Barrau.