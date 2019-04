El sentido de unidad produce mayor satisfacción con la vida

Las personas que creen en la unidad (la idea de que todo en el mundo está conectado y es interdependiente) parecen tener una mayor satisfacción con la vida que las que no lo hacen, independientemente de si pertenecen a una religión o no, según una investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología.

"El sentimiento de estar en armonía con un principio divino, la vida, el mundo, otras personas o incluso actividades se ha discutido en varias tradiciones religiosas, pero también en una amplia variedad de investigaciones científicas de diferentes disciplinas", dijo explica la autora del estudio, Marie Edinger-Schons, doctora de la Universidad de Mannheim, en Alemania. "Los resultados de este estudio revelan un efecto positivo significativo de las creencias de unidad en la satisfacción con la vida, incluso controladas por las creencias religiosas", agrega esta experta, cuyo trabajo se publica en la revista 'Pyschology of Religion and Spirituality'.

Edinger-Schons realizó dos encuestas que involucraron a casi 75.000 personas en Alemania. En la primera encuesta, se pidió a más de 7.000 participantes, reclutados como parte de un proyecto de cooperación entre la universidad y una compañía, que respondieran a una serie de declaraciones diseñadas para medir su creencia en la unidad (por ejemplo, "creo que todo en el mundo se basa en un principio común" o "todo en el mundo es interdependiente y está influenciado por los demás". También se les pidió que respondieran a los elementos que miden otros conceptos asociados con la unidad, como la conexión social, la conexión con la naturaleza y la empatía, así como la satisfacción con la vida. Edinger-Schons encontró una correlación significativa entre las puntuaciones en su escala de unidad y los conceptos asociados con la unidad, lo que sugiere que era una medida válida del concepto. Más importante es que detectó que las personas con puntajes de unidad más altos reportaron una satisfacción con la vida significativamente mayor.

Para determinar si las puntuaciones de la unidad fueron variables en el tiempo o tuvieron una construcción más fija, se proporcionó la misma encuesta al mismo grupo de personas seis semanas después. Mientras que un poco más de 3.000 de ellas respondieron, Edinger-Schons todavía encontró que las creencias de unidad no habían cambiado significativamente y, por lo tanto, podrían mantenerse estables con el tiempo. "Obviamente, las creencias de unidad son más que un sentimiento o un estado de ánimo específico de la situación -dice-. Parecen representar una actitud general hacia la vida".

NOTICIAS RELACIONADAS 'Mindfulness': la técnica para combatir el estrés

Una vez más, halló una correlación significativa entre las creencias de unidad y la satisfacción con la vida. Si bien estar satisfecho con la vida en general debería ser gratificante en sí mismo, las investigaciones sugieren que las personas con mayor satisfacción en la vida experimentan algunos beneficios adicionales, como mayor rendimiento académico en personas más jóvenes y mejor salud en la vejez, según Edinger-Schons.

La unidad, mejor predictor de la satisfacción vital que la religión

En una segunda encuesta, que involucró a más de 67.000 personas, Edinger-Schons evaluó si las creencias de unidad podrían explicar la satisfacción de la vida de las personas por encima del efecto de la religión. Se ha investigado mucho sobre la asociación entre la religión y la satisfacción con la vida, pero se preguntaron si podría no haber algo más en juego. Específicamente, su hipótesis era que las creencias de unidad podrían explicar la satisfacción de las personas con la vida incluso mejor que la religión. "Reconocí que, en varios textos filosóficos y religiosos, una idea central es la idea de la unidad -apunta Edinger-Schons-. En mi tiempo libre, disfruto del surf, la capoeira, la meditación y el yoga, y se dice que todo esto conduce a experiencias que pueden describirse como estar en contacto con la vida o la naturaleza o simplemente experimentar un estado de flujo a través de estar inmerso en la actividad. Me preguntaba si la creencia más grande en la unidad es algo que es independiente de las creencias religiosas y cómo afecta a la satisfacción con la vida".

Los participantes procedían de una variedad de orígenes religiosos, protestantes, catolicismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo. Más de una cuarta parte de los que identificaron sus creencias dijeron que eran ateos. Aunque las puntuaciones de unidad variaron según la religión (los musulmanes tenían la puntuación media más alta, mientras que los ateos tenían el puntaje más bajo), eran predictores mucho mejores de la satisfacción con la vida que las creencias religiosas. "No me sorprendió que los ateos tuvieran los niveles más bajos de creencias de unidad en la muestra, pero lo que me sorprendió fue que las creencias de unidad eran en realidad muy diferentes en varias afiliaciones religiosas, con los musulmanes en los niveles más altos --detalla--. Además, cuando se tuvieron en cuenta las creencias de unidad, muchos de los efectos positivos de la afiliación religiosa en la satisfacción con la vida desaparecieron".

Hoy en día, muchas personas practican yoga, meditación, deportes de acción y otras actividades que tienen como objetivo alcanzar un estado de unidad o flujo. Fortalecer la creencia más general en la unidad de todo tiene el potencial de mejorar la vida de las personas e incluso podría ser más efectiva que las creencias y prácticas religiosas tradicionales para mejorar la satisfacción con la vida, dice Edinger-Schons. Como todos los participantes eran de Alemania, señaló que no está claro si este efecto se traduciría en residentes de otros países y sugirió que se necesitaría más investigación.

- Ver más noticias sobre salud