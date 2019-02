El tabaco perjudica a la fertilidad de los hombres más que a la de las mujeres

El primero confirma los efectos negativos del tabaco sobre la función de los espermatozoides y, además, sugiere un riesgo añadido, relativo al estado de salud de la descendencia de los hombres fumadores. El segundo concluye que, en las mujeres, fumar no parece comprometer ni la calidad de los óvulos ni la capacidad del útero para anidar los embriones.

"Existe una relación clara entre el tabaco e infertilidad masculina. Los hombres fumadores, además de tener menos probabilidades de tener hijos, pueden transmitir anomalías a la descendencia, no sólo vía la fragmentación de su ADN, sino también mediante mecanismos epigenéticos, mucho más sutiles y difíciles a detectar. Por otro lado, la ausencia de efectos negativos del tabaco sobre la fertilidad de las mujeres es bastante sorprendente y va en contra lo que hasta ahora se creía", explica el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de Granada.

El estudio sobre las mujeres fumadoras analiza por separado un grupo de donantes de óvulos y un grupo de mujeres receptoras de óvulos donados. En el grupo de las donantes, se observó una disminución del número de óvulos obtenidos después de una estimulación hormonal de los ovarios. Sin embargo, la calidad de cada óvulo no fue peor en comparación con las donantes no fumadoras. En cuanto a las mujeres receptoras de óvulos donados, el hecho de fumar no afectaba ni la tasa de embarazo ni la de nacimiento de niños sanos.

Según Tesarik, los resultados obtenidos con las mujeres son "interesantes, pero es preciso interpretarlos con precaución". De acuerdo con el estudio, parece demostrado que las pacientes tratadas para donación de óvulos no tienen mucho que perder si fuman durante su preparación para la transferencia de embriones, "sin embargo las pacientes tratadas para reproducción asistida con sus propios óvulos tienen que tener más cuidado", advierte el doctor.

"Los resultados publicados se refieren a donantes de óvulos, que son mujeres jóvenes con una buena función ovárica. No se pueden extrapolar a mujeres con edades más avanzadas y con baja reserva ovárica. En cualquier caso, si la mujer sigue fumando durante su preparación para el tratamiento de reproducción asistida, debería parar después de la transferencia de los embriones, ya que los efectos negativos del tabaco sobre el desarrollo embrionario son bien conocidos", concluye el investigador.

