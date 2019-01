Laura Baquedano: "En cincuenta años veremos increíble que la gente se muera por cáncer"

Lo hice como residente en el hospital Miguel Servet, donde empecé y todavía sigo, ya llevo 16 años trabajando allí. En el primer parto se me escapó alguna lágrima, fue muy emocionante. Aunque en el que me ‘lavé’ no lo hice sola, estaba tutorizada.

¿‘Se lavó’? ¿Es su forma de decir ‘estrenarse en el paritorio’?

Sí, significa hacer de cirujana, encargarse del parto. Ese día se te pasan por la cabeza muchas cosas como que el niño se te va a resbalar. Los primeros meses de residente me despertaba con la sensación de que tenía que ir a hacer una cesárea. Mi madre me decía que me oía por la noche decir ‘¡Al paritorio!’. Este trabajo es tan emocionante que te llena la mente.

¿Cuándo decidió que quería estudiar ginecología?

El día antes de elegir la especialización.

¿Fue una decisión precipitada?

Quería estudiar medicina desde pequeña pero la especialidad no la tenía tan clara. Mi hermano y yo decíamos que queríamos ser médicos e inventar la vacuna contra el cáncer. Soy médica por vocación, como casi todos, y había muchos ámbitos que me gustaban. Hubiera sido feliz siendo cirujana o pediatra, por ejemplo. Me incliné por la ginecología porque me parecía muy completa y porque quería velar por la salud de la mujer.

¿Y está cerca de descubrir la vacuna que cure el cáncer como imaginaba de pequeña?

Tengo una labor de investigación y hago publicaciones, pero para lograr eso hay que trabajar mucho en el laboratorio. Lo que sí que creo es que no estaba muy equivocada de pequeña y la inmunoterapia parece que es la puerta abierta de la oncología. Yo estoy segura de que dentro de cincuenta años o menos tendremos algo que cure el cáncer. Al igual que ahora vemos increíble que la gente se muriera de una infección porque tenemos antibióticos.

Me imagino que entre las madres y las ginecólogas se establece una relación muy estrecha.

Somos el médico de cabecera de la mujer porque la seguimos en todas sus etapas. A mí me encanta el trato con las pacientes, hablar en la consulta, tener la sensación de que estoy ayudando, ponerle nombres y apellidos y conocer su entorno. En el caso del seguimiento de un embarazo, nueve meses dan para mucho y si tienes la capacidad de hacer el parto y ver que va todo bien es una gran satisfacción.

¿Todavía ve muchos tabúes en la consulta?

Muchos. Sobre todo con el miedo de la mujer por preguntar. En la actualidad hay muchas fuentes de información accesibles, pero es un arma de doble filo porque existen miedos y tabúes. Piensan que con la edad es normal no tener relaciones sexuales o no poder disfrutar de una sexualidad. Lo cierto es que les cuesta hablar de esto.

¿Cuáles han sido los grandes avances en ginecología?

Sobre todo en técnicas anestésicas, ahora las mujeres paren y están contentas y tranquilas en el parto. Este proceso no hay que medicalizarlo, pero desde luego abogo por una asistencia hospitalaria.

Ahora hay corrientes que apuestan por dar a luz en domicilios.

El parto no es una enfermedad, pero debe ser en el hospital porque ahí guardamos los requisitos para monitorizar al bebé y a la madre. En caso de que haya alguna complicación se ataja y se trata precozmente. En los partos domiciliarios no siempre se garantiza una correcta asistencia. Yo creo que lo que no sea hacerlo en un hospital es retroceder. Las hemorragias pospartos las tratamos muy bien, hay un protocolo a nivel nacional que es un logro importante y gracias a eso todos los hospitales actuamos igual. Las muertes por esta causa han disminuido mucho.

¿Y los progresos en la oncología?

Los ha habido, pero puede haber muchos más. Por ejemplo, avanzamos en la osteoporosis y sabemos más de la fisiología de la menopausia y de la mujer. De esta forma, evitamos complicaciones a largo plazo.