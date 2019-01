El hierro de origen animal se absorbe 5 veces más que el de legumbres y verduras

El hierro de carnes y pescados se absorbe 5 veces más que el de legumbres y verduras, según ha comentado la nutricionista de la Unidad de Salud Deportiva del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre de Valencia, Mireia Benlliure.

El hierro está presente en numeroso alimentos, y se encuentra en dos formas químicas, el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es exclusivamente aportado por alimentos de origen animal (carnes, vísceras, pescados, huevos) y el hierro no hemo está presente en alimentos de origen vegetal.

"El hierro hemo se absorbe mucho mejor que el no hemo, ya que este último para ser absorbido tiene que ser transformado previamente (de férrico a ferroso), proceso que depende en gran medida de la vitamina C y de la acidez del estómago. El aporte de vitamina C contenida en cítricos, kiwi, acerola, guayaba, pimiento rojo, brócoli o patata ayuda a absorber el hierro no hemo de la dieta de un 4% hasta un 8%", ha dicho la doctora Benlliure.