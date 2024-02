La sonrisa, la mona y Lisa

Estaba Nemesio en un sarao político con raciones, bombones y Fernet, años ha: en un momento determinado, se movió y no salió en la foto.

Desde aquel día fatídico le falla el ‘timing’; nunca sale bien en las instantáneas sociales, pisa las baldosas flojas cuando llueve, estornuda por la nariz con la boca llena y una señora de Arkansas que había comido sepia al ajillo le besó en la ‘kiss cam’ del Madison Square Garden; todo por no estar atento a lo que le decía su esposa. Mirar tanto el móvil en un partido de la NBA es lo que tiene. A su amiga Lisa no le hubiera pasado: siempre con la sonrisa puesta, sonrisa de Joker, no se pierde una foto. De hecho, las atrae o, en su defecto, las persigue: hace lo que sea para no bajarse del candelero. Qué obsesión, la de inmortalizarse en público.

Es verdad que hay quien sabe sacar rédito de ello, pero normalmente es una cuestión de ego desbordado, incluso de un complejo. No hablo de una foto de brazo al hombro con colegas, un recuerdo tierno de las mejores vacaciones románticas o ese humilde ‘selfie’ pisando hojas secas en otoño. Ni siquiera critico la ‘fototontuela’ sujetando en perspectiva la torre de Pisa con la mano; pose, pizza, Pisa y pasas de Panettone, la irresistible rutina ‘popipipaspan’ en la que todos los visitantes a esta urbe transalpina hemos caído alguna vez. Me refiero a los que ven una cámara y saltan delante, ponen su cara a la fiesta ajena, se suben a los carros en marcha y no toleran llegar a un sitio sin que alguien se encargue de registrarlo y difundirlo, cuanto antes mejor. El anonimato es un lujo moderno: antes era más fácil pasar inadvertido. Si la elección es la antónima (buscar el foco, como loco), pues valor y al toro. Eso sí, hoy las redes no perdonan una sola concesión a la galería. Ni uñas, ni mocos, ni miradas lascivas: dientes, mueca y Joker, pase lo que pase.

