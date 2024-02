Cartas al director de HERALDO: La aventura de vivir: nunca digas nunca jamás

La aventura de vivir: nunca digas nunca jamás

A lo largo de nuestra vida, ocurren todo tipo de situaciones, unas buenas y otras malas, pero siempre hay que buscar el lado positivo de todo, porque, como dice un viejo refrán, "no hay mal que por bien no venga".

Muchas veces hemos convertido fallos puntuales, cortos y de fácil y pronta solución, en motivos para el desaliento o incluso en causa de depresiones que han limitado nuestra calidad de vida, que es un derecho natural que todos tenemos. La educación que muchos recibimos, más basada en exigencias, amenazas y castigos que en estímulos positivos que fomentan la autoestima, no nos ha facilitado la solución de nuestros problemas. ‘Nunca digas nunca jamás’ significa que no debemos dar nada por perdido, que en esta vida se supera todo, salvo la muerte, que podemos y valemos mucho más de lo que creemos y que debemos confiar más en nosotros mismos que en la opinión que los demás tengan de lo que somos y podemos llegar a ser. Quien se quiere sí mismo siempre verá la botella medio llena, no medio vacía. Estando en armonía interna con nosotros mismos, los problemas –internos o externos– caerán como castillos de naipes. Convertir las situaciones externas en conflictos internos es fuente de sufrimiento y de dolor. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Somos y debemos ser los dueños de nosotros mismos, no nos dejemos arrebatar la capacidad de disfrutar de esta existencia, que es única e irrepetible. Vivir es una aventura. Que tenga un final feliz para todos.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Leer de todo

Hay ocasiones en las que los lectores tenemos la sensación de no poder saborear algunas de las cualidades que creemos esenciales a la hora de leer un libro. No obstante, reconozco que es bueno detenerse y hacer una valoración, destacando elementos de la forma y del fondo, realizando un análisis en profundidad y extrayendo lo mejor. Quiero incidir en la riqueza que aporta la lectura y en lo importante que es no limitarla, porque de lo contrario perdemos la posibilidad de estar actualizados, reducimos nuestros conocimientos a un determinado tipo de contenidos y, en lugar de fomentar la empatía, surge la aversión que nos impide un crecimiento intelectual y espiritual. Esta reflexión es consecuencia de la participación en un club de lectura mensual. Estoy aprendiendo a trabajar esos aspectos que nunca anteriormente había tenido en cuenta por sesgar los temas y excluir, de esa manera, determinadas lecturas. Como decía Enrique Tierno Galván: "Más libros, más libres".

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Mis mujeres heroínas (y mis hombres)

¿Hay alguien ahí que esté saturado de que cada semana se destaquen mujeres por su no tan buen quehacer o porque alguien o algo ha hecho algo con alguna? ¿O estoy sola? ¡No creo! Tengo tantas mujeres heroínas que no sé por dónde empezar. Y eso que sólo voy a intentar destacar españolas. O incluso, si puedo, aragonesas. En el deporte, Salma Paralluelo, por su trabajo esforzado, silencioso, en su sitio, sin dar que hablar. Teresa Perales, por su sonrisa eterna y esfuerzo, repleta de éxitos muy merecidos. Entre las escritoras, Irene Vallejo, quien también con su sonrisa delicada incentiva la lectura en colegios e institutos. En la televisión, Laura Gómez-Lacueva, que nos hizo reír tanto, o Marisol Aznar, que lo sigue haciendo. En la política no voy a marcar ninguna porque somos partidarios de tachar a quien se le ocurra decir que alguna lo ha hecho bien, sea del signo que sea. Y no es mi estilo. Busco lo que me une con tantas... No daría abasto para destacar a tantas mujeres que –como maestras, policías, enfermeras, basureras, médicos, empresarias...– realizan un trabajo de servicio esmerado hacia los demás. Y, cómo no, a tantas que sacan adelante con amor y alegría sus familias, con el caos y la imperfección propios de cualquier familia, corriendo para llegar a unos trabajos con horarios inalcanzables. Y, en medio de todas ellas, hay grandes hombres, a los que les traen sin cuidado las directrices gubernamentales y quienes siguen tratando con respeto, educación y delicadeza a las mujeres. ¡Nos gusta y punto! Ellos son también mis héroes cuando, a pesar de lo que les está cayendo, siguen en pie y no desconocen su gran tarea en este mundo. ¿Podemos decir basta a las tontadas que somos capaces de hacer, decir, mostrar, dejar de hacer? ¡Sí, claro que podemos hacerlo! ¡Que no nos manipulen por un rédito electoral o, más bien, personal! Si queremos ser iguales como personas que los hombres, comportémonos como tales, como personas con cabeza y... no sólo cuerpo.

Mariajosé Bibián Lamarca. ZARAGOZA

Zaragoza y los Premios Goya

La historia está llena de personajes ilustres, grandes genios que han influido en el mundo por sus ideas o por su arte. Uno de ellos fue nuestro pintor universal Francisco de Goya. Tan es así, que los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España tienen que ver con la obra pictórica de Goya y su relación con el cine. Probablemente el idilio de Aragón con el cine no tenga parangón. Lugares nuestros son escaparates de cine, montañas, desiertos, sierras y castillos. Aquí se rodó en 1899 la primera película del cine español, Lo haría Eduardo Gimeno con un aparato Lumière que compró en París. Segundo de Chomón, en la primera década del siglo XX, comenzó a colorear las películas y creó los efectos especiales. A estos le siguieron otros grandes cineastas como Florián Rey, Buñuel, Borau, Forqué o Saura. Tradición que continúa hoy entre otros como Ángel Lamata, Paula Ortiz, Pilar Palomero o Gaizka Urresti, aragonés de adopción. Además de ser Zaragoza la única ciudad que cuenta con una Filmoteca municipal, que recupera y conserva todo tipo de material audiovisual. Contribución aragonesa al cine que nunca ha sido correspondida por la Academia. Desde que se crearon los Goya, premios representados con el busto de nuestro genial pintor, siempre se han celebrado en Madrid, con salidas esporádicas a Barcelona, Málaga, Sevilla o Valencia, y esta última entrega Valladolid y el año que viene Granada. Es frustrante que la tierra donde nació el genio de Fuendetodos no entre en los planes para la fiesta del cine español. No será por falta de argumentos para ser elegida.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

(Puede consultar aquí todas las cartas al director publicadas en HERALDO)