Luz y taquígrafos para la trama de las mascarillas

La detención de Koldo García Izaguirre, que fue asesor de José Luis Ábalos, por su implicación en una trama de cobro de comisiones por la compra de mascarillas a una empresa de Zaragoza, exige una exhaustiva investigación judicial para aclarar todo lo sucedido.

Se trata de un caso de especial gravedad porque aconteció durante la fase más aguda de la pandemia que paralizó dramáticamente a toda la sociedad. También deben ofrecerse todas las explicaciones políticas porque el principal encausado fue uno de los colaboradores más cercanos de Ábalos durante sus cuatro años como secretario de organización del PSOE y tres como ministro de Pedro Sánchez.

Las diligencias parten de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción abrió en abril de 2022 contra una empresa de Zaragoza, Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, S. L., que durante la pandemia recibió contratos públicos para suministrar material sanitario al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos controlados por el PSOE en Canarias y Baleares. El valor de estas adjudicaciones superó los 50 millones de euros y se tramitaron con carácter de emergencia y sin publicidad. Ex altos cargos de la DGA durante el mandato de Javier Lambán han asegurado que no hubo encargos a dicha compañía zaragozana por parte del cuatripartito.

Pedro Sánchez afirma que "por supuesto que no" tenía ninguna sospecha cuando decidió sacar a Ábalos del Gobierno, en 2021. No obstante, debe ser generoso en las explicaciones porque el asesor de Ábalos no solo se habría aprovechado de "sus relaciones con autoridades y funcionarios" para enriquecerse, según indica la Guardia Civil, sino que lo hizo en los meses de mayor mortalidad por la covid.