Quitémonos las máscaras, que ya han pasado los días de carnestolendas. He vivido algunas etapas de mi vida como si fueran un verdadero carnaval: disfrazada de lo que cada ocasión y cada interlocutor esperaba de mí, siempre complaciente para no ser rechazada en ningún círculo.

Compartía con los demás una apariencia, una careta que me unificaba con ellos. Sólo en mi casa me arriesgaba a ser yo. ¿O tampoco? ¿Y ante mí misma?

Tampoco ante mí misma he sido siempre auténtica. Para protegerme de la realidad cuando mi ego no quería verla ni escucharla, me he ocultado detrás de argumentos sociales, he recluido mis opiniones y me he identificado tanto con el personaje que interpretaba que hasta he creído que era la que no era. Ese defenderme constantemente de los demás y de mí me ha impedido ser libre y conocerme.

Pero me cansé de tanta simulación. ¡Con lo que pesan las máscaras! ¡Basta! Basta de esperar la aprobación de los demás, de compararme con otros, de juzgar y de juzgarme, de esconderme. No sé si lo que hizo que me quitara el uniforme fue el peso de las máscaras o la indignación que me produjo que alguien mirara con desdén lo que me diferenciaba de los otros. El cansancio y la indignación me han rescatado.

ni forzar la sonrisa cuando no me siento a gusto. Tampoco hago elogios para contentar a quien no lo merece, prefiero soportar su hostilidad. Ahora muestro mi semblante y, si he de elegir, en vez de escoger el disfraz, escojo las circunstancias. No puedo saber quién soy para los otros, pero yo me conozco y seré fiel a mí misma, aunque eso me haga más vulnerable. Los juicios de los demás son sólo eso, juicios. Si son fruto de sus egos, no me interesan, pero si proceden de la buena voluntad, sean bienvenidos: las discrepancias siempre enriquecen. Me gusta la gente íntegra, insobornable. Los delata la paz y la paciencia. Si creciera el número de desenmascarados se produciría una revolución en las relaciones humanas.

Pilar Clau es escritora y periodista